Gimnasia va esta noche por su segundo título en la Liga Nacional

Con un rotundo 3-0, recibe en el Socios a Quimsa de Santiago del Estero por el cuarto punto de las finales de la Liga Nacional de Básquet. Comienza a las 21.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, que lidera 3-0 las finales de la Liga Nacional de Básquet, recibirá este sábado a Quimsa de Santiago del Estero, por el cuarto juego de la definición por el título.

El partido, que dará comienzo a las 21, se jugará en el estadio Socios Fundadores, escenario donde el “Verde” perdió solo un juego en lo que va del año, y será televisado por la señal de TyC Sports 2. Los árbitros del partido serán Alejandro Chiti, Oscar Brítez y Raúl Sánchez.

El equipo, que dirige el rosarino Pablo Favarel, viene de imponerse en el tercer juego con autoridad por 76-59 y de esa manera quedó a un paso de la consagración, la segunda en su historia de la LNB.

Además, y como pasó a lo largo de la serie, Gimnasia le volvió a bajar de manera considerable el goleo a un rival, que en la anterior instancia -ante Boca- llegó a marcar 94 puntos.

Los 59 que anotó “La Fusión” significó la peor puntuación que hizo en la temporada, ya que la anterior había sido de 61 precisamente ante el “Xeneize” en la derrota que sufrió en noviembre de 2025.

Pero Gimnasia viene haciendo las cosas y muy bien. Porque primero se vino de Santiago del Estero con dos rutilantes triunfos, luego, extendió esa racha en Comodoro Rivadavia y este sábado ante su gente, está con todas las chances de lograr quedarse con el título.

El chileno Sebastián Carrasco, fue el goleador del tercer punto con 14 tantos, siendo otra vez clave para el éxito del “Verde”, aunque también resultaron importantes los aportes del resto del equipo ya que todos, pusieron su granito de arena, ya sea convirtiendo como así también a la hora de defender el canasto.

Gimnasia, que este sábado ira en busca de su segunda corona en la Liga Nacional, saldrá con Emiliano Toretta, Federico Grun, Martiniano Dato, Anyelo Cisneros y Bryan Carabalí. Mientras que como relevos estarán Mauro Cosolito, Sebastián Carrasco, Marcos Chacón, Carlos Rivero, Kenneth Horton y los juveniles Jesús Centeno, Natalio Santacroce, Ciro Melo y Benjamín Anríquez.

La visita, mientras tanto, arrancará con Diego Figueredo, Brandon

Robinson, Leonardo Lema, Tyren Johnson y Jerome Meyinsse.

Mientras que como sustitutos estarán Diego Collomb, Matías

Solanas, Sammie Freeman, Sebastián Orresta, Fausto Ruesga y

Lucio Montavani.

Si Gimnasia gana, se terminará la historia y habrá fiesta en el Socios, pero si se impone Quimsa, entonces la serie volverá a Santiago del Estero con el quinto juego previsto para el miércoles. Gimnasia sabe que está ante una enorme chance y seguramente hará todo lo posible para no dejarla pasar y terminar festejando con su gente, como hace dos décadas.

Foto: Prensa Gimnasia