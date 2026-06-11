Se impuso de local 76-59, para dejar la serie final 3-0 y si este sábado vuelve a ganar, habrá logrado el título.

Gimnasia aplastó a Quimsa y está a un paso de la gloria

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia se impuso con autoridad a Quimsa de Santiago del Estero por 76-59, para de esa manera ponerse en la serie final 3-0 y quedar a solo paso de coronarse en la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugó en el estadio Socios Fundadores, fue arbitrado por Pablo Estévez, Juan Fernández y Julio Dinamarca, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 14-18, 39-32 y 55-44.

Antes del inicio del encuentro, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y después sí arrancó la acción en la cancha del “Verde”, que lució repleta y donde la gente se retiró con una sonrisa y con la ilusión de que cada vez falta menos para lograr el máximo objetivo.

En cuanto al partido, el que empezó mejor fue la visita, que se quedó con el primer parcial 14-18, con Brandon Robinson liderando la ofensiva con 8 puntos, mientras que en el local, Martiano Dato aportaba 6 tantos, además de dos tremendas tapas del pívot Bryan Carabalí,

En el segundo capítulo de 10 minutos, un triple de Kenneth Horton igualó el juego en 21, por lo que a 7’01 para el final de la primera etapa, se vino el primer pedido de minuto y fue de parte de Lucas Victoriano, DT de La Fusión.

Más adelante, el chileno Sebastián Carrasco, marcó de tres, para que Gimnasia pase al frente 24-23, y desde entonces, el partido se hizo parejo.

Sin embargo, Gimnasia, que ganó el parcial 25-14, se fue a los vestuarios con ventaja de 7 (39-32), por que como lo hizo a lo largo de la serie, ajustó las marcas, se pasó muy bien la bola y sobre todo defendió su área como verdaderos leones.

En ese contexto, se destacaron en el parcial Marcos Chacón con 7 tantos y Carlos Rivero con 4, mientras en la visita, el mejor era su pívot Jerome Meyinsse con 4.

Gimnasia, que volvió a bajarle el goleo a Quimsa de manera considerable, logró despegarse de su rival en el tercer cuarto. Marcó 16 tantos contra solo 12 de su rival y de la mano de Emiliano Toretta (5 tantos en el segmento de juego), el “Verde” se iba al cabo del penúltimo acto por 11 de ventaja (55-44). También hicieron lo suyo, Anyelo Cisneros, Carabalí, Chacón y Dato desde la línea de libres, En el elenco santiagueño, se destacaba Sammie Freeman con 7 unidades.

Llegó el último cuarto y apoyado con el tremendo aliento de su gente, que copó el Socios Fundadores, Gimnasia con un triple de Mauro Cosolito sacó 13 (59-46), pero luego un doble de Carrasco, el local amplió la diferencia a 15 (61-46).

En los minutos finales, Cosolito de dos, más los aportes de Chacón, Rivero en la pintura, sacó 22 de máxima y así una vez más, se terminó quedando con un gran triunfo, que le permite quedar a un paso de la tan ansiada gloria: el título de la Liga Nacional.

En Gimnasia, los destacados fueron Carrasco, goleador y figura del juego con 14 puntos, 3 rebotes, 3 recuperos y una asistencia. El chileno estuvo muy bien acompañado por Chacón (11 tantos, 5 rebotes, 5 asistencias y un recupero), mientras que el salteño Rivero, también anotó 11 tantos, con 7 rebotes y una tapa.

Además, fueron clave los aportes de Dato (9), mientras que Cosolito (con 4 rebotes y una asistencia), Horton (con 9 rebotes y una tapa) y Toretta anotaron 7 tantos cada uno.

En la visita, mientras tanto, el mejor fue Freeman, con 14 puntos, 4 rebotes y una tapa, Robinson lo escoltó con 13 tantos, mientras que Tyren Johnson estuvo muy bien marcado y solo anotó dos puntos, además de dar 5 pases gol.

El cuarto punto de la serie final será este sábado también a las 21 en el Socios Fundadores, donde Pablo Favarel y sus leones irán en busca de la gloria, esa que hace 20 años la gente de Comodoro Rivadavia pudo disfrutar por primera vez en su historia.

Síntesis – Juego 3

Gimnasia 76 / Quimsa 59

Gimnasia (14+25+16+21): Emiliano Toretta 7, Federico Grun 0, Martiniano Dato 9, Anyelo Cisneros 4 y Bryan Carabalí 6 (fi); Sebastián Carrasco 14, Marcos Chacón 11, Kenneth Horton 7, Carlos Rivero 11, Mauro Cosolito 7, Jesús Centeno 0 y Natalio Santacroce 0. DT: Pablo Favarel.

Quimsa (18+14+12+15): Diego Figueredo 7, Brandon Robinson 13, Leonardo Lema 9, Tyren Johnson 2 y Jerome Meyinsse 6 (fi); Sebastián Orresta 0, Matías Solanas 5, Sammie Freeman 14, Diego Colomb (x) 3 y Lucio Mantovani 0. DT: Lucas Victoriano.

Parciales: 14-18, 39-32 y 55-44.

Arbitros: Pablo Estévez, Juan Fernández y Julio Dinamarca.

Estadio: Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia).

Serie: Gimnasia 3-0.

carabali Foto: Prensa Gimnasia.