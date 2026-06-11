Con ventaja de 2-0, recibe a Quimsa este jueves en el Socios Fundadores por las finales de la Liga Nacional. El partido se inicia a las 21 y televisa TyC Sports 2.

Gimnasia busca el tercer punto y quedar a un paso de la gloria

En un Socios Fundadores que estará a full, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia recibirá este jueves a Quimsa de Santiago del Estero por el tercer juego -serie al mejor de siete partidos- de la final de la Liga Nacional de Básquet, con la chance de quedar a un paso de la gloria.

El partido, dará comienzo a las 21, será televisado por la señal de TyC Sports 2 y contará con el arbitraje de Pablo Estévez, Juan Fernández y Julio Dinamarca.

Con la serie 2-0 a su favor, luego de los dos enormes triunfos logrados en el estadio Ciudad, el equipo de Pablo Favarel se presentará ante su gente con la ilusión de una nueva victoria y así quedar a solo un partido de la consagración, aunque sabe que este nuevo encuentro no será para nada sencillo.

Gimnasia arrancó la serie de la mejor manera. El último sábado, y con autoridad se impuso por 82-73, y de esa manera logró robarse la ventaja de localía y con todas las chances definir la historia en casa.

En el segundo partido, Gimnasia, que llegó a estar 16 puntos abajo, logró dar vuelta el encuentro en los últimos instantes, y con carácter, personalidad y sobre todo un gran trabajo defensivo y colectivo, se terminó quedando con el segundo punto al imponerse por 80-79, luego de un doble marcado por Anyelo Cisneros, tras una gran corrida y asistencia del alero Martiniano Dato, goleador del equipo en ese partido con 17 puntos.

Este jueves se vuelven a ver las caras, pero la cita será en un Socios Fundadores que lucirá a full y con la esperanza de que el equipo deje, como lo hizo de visitante, todo para quedarse con el tercer punto y estar a un paso del título, repitiendo así la conquista lograda hace 20 años.

En cuanto a las formaciones titulares, seguramente ambos equipos salgan con las mismas que arrancaron la serie.

Es decir que Gimnasia, que en este playoff le bajó de manera considerable el goleo a su rival, saldrá con Emiliano Toretta, Federico Grun, Martiniano Dato, Anyelo Cisneros y Bryan Carabalí. Mientras que como relevos estarán Mauro Cosolito, Sebastián Carrasco, Marcos Chacón, Carlos Rivero, Kenneth Horton y los juveniles Jesús Centeno, donde también podrían estar Natalio Santacroce, Ciro Melo y Benjamín Anríquez, otros tres jóvenes jugadores de la Liga de Desarrollo y que pertenecen al club.

La visita, mientras tanto, saldrá con Diego Figueredo, Brandon Robinson, Leonardo Lema, Tyren Johnson y Jerome Meyinsse. Mientras que como sustitutos estarán Diego Collomb, Matías Solanas, Sammie Freeman, Sebastián Orresta, Fausto Ruesga y Lucio Montavani.

El cuarto partido, se jugará el sábado, también en el Socios Fundadores y desde las 21. En caso de un quinto, el mismo tendrá lugar el miércoles de la próxima semana en el estadio Ciudad. Si hay un sexto juego, el mismo será el sábado 20 en el Socios y en caso de un hipotético séptimo, su desarrollo tendría como sede la ciudad de Santiago del Estero.

Calendario de las Finales – TyC Sports 2.

Juego 3 | Jueves 11 | 21:00 hs | Socios Fundadores (Comodoro

Rivadavia).

Juego 4 | Sábado 13 | 21:00 hs | Socios Fundadores (Comodoro

Rivadavia).

Juego 5* | Miércoles 17 | 22:10 hs | Ciudad (Santiago del Estero).

Juego 6* | Sábado 20 | 21:00 hs | Socios Fundadores (Comodoro

Rivadavia).

Juego 7* | Martes 22 | 21:00 hs | Ciudad (Santiago del Estero).

*En caso de ser necesario.