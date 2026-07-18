Lucio Maldonado se suma al cuerpo técnico de Gimnasia

El preparador físico, proveniente de Unión de Santa Fe, destacó que el interés del club fue determinante para tomar la decisión, y remarcó el prestigio que tiene la institución a nivel nacional.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia continúa conformando su cuerpo técnico, de cara a la temporada 2026/27 de la Liga Nacional de Básquet, y confirma la incorporación de Lucio Maldonado como nuevo preparador físico del plantel profesional.

Maldonado llega al conjunto patagónico tras desempeñarse durante la última temporada en Unión de Santa Fe, donde integró el cuerpo técnico del equipo que compitió en la Liga Nacional.

Luego de seis temporadas de trabajo en Santa Fe, Maldonado afrontará un nuevo desafío en su carrera. "Cuando me llegó el llamado de Gimnasia, a través de Pablo Favarel, fue una sorpresa. Sinceramente no me lo esperaba, es una oportunidad increíble para llegar a uno de los clubes más importantes de la Liga Nacional, un club histórico, el último campeón y con la posibilidad de competir en la Basketball Champions League Américas", reconoció.

El nuevo preparador físico destacó que el interés del club fue determinante para tomar la decisión, y remarcó el prestigio que tiene la institución a nivel nacional. "Cuando hablé con Pablo no había mucho que pensar. Desde el momento en que el club mostró interés en mi trabajo, la decisión estaba tomada. Creo que es uno de los clubes donde cualquier preparador físico del país quisiera trabajar, y me tocó a mí. No iba a dejar pasar esta oportunidad", admitió.

Maldonado también se refirió a los objetivos con los que llega a la institución y al rol que desempeñará, tanto en el equipo profesional, como en el desarrollo de los jóvenes basquetbolistas. "Estoy más que feliz, con mucha ilusión y muchas ganas de trabajar, con humildad y con el deseo de aportar mi granito de arena a la estructura del club. Voy a estar con el plantel profesional y también voy a estar coordinando y evaluando el trabajo físico junto a los profes de las formativas, así que estoy realmente ilusionado y feliz por este nuevo desafío", enfatizó.