El escolta cubano llegó a Comodoro Rivadavia con apenas 19 años para iniciar su camino en el básquet argentino y, temporada tras temporada, logró ganarse un lugar en la máxima categoría. La consagración de Gimnasia y Esgrima en la Liga Nacional 2025/26 encontró al joven jugador como parte de un plantel histórico y volvió a poner en valor la apuesta del club por detectar talentos, acompañar procesos y generar oportunidades.

De Cuba a la gloria con Gimnasia: el camino de Marcos Chacón hasta ser campeón

La conquista de la Liga Nacional 2025/26 significó mucho más que el regreso de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia a lo más alto del básquet argentino después de dos décadas. El campeonato también permitió visibilizar los procesos individuales que, durante años, se desarrollaron dentro de una institución que mantiene como uno de sus principales objetivos la formación y proyección de jóvenes jugadores.

Entre esas historias aparece la de Marcos Chacón. El escolta cubano llegó a la ciudad con apenas 19 años, lejos de su familia y de su país, para incorporarse inicialmente a la Liga de Desarrollo y comenzar una etapa decisiva de su carrera deportiva. Con el paso de las temporadas, el trabajo cotidiano y las oportunidades recibidas le permitieron avanzar hasta ganarse un lugar dentro del plantel profesional.

Su crecimiento se produjo de manera progresiva. Chacón atravesó el proceso de adaptación al básquet argentino, sumó experiencia y minutos dentro de la Liga Nacional y terminó convirtiéndose en una pieza importante del equipo que consiguió devolver a Gimnasia a la cima del básquet nacional.

Después de la consagración, el jugador destacó el significado que tuvo la institución comodorense en su formación profesional y personal.

“Siempre voy a estar agradecido con el club porque me permitió salir de mi país, venir acá, jugar como profesional, dar mis primeros pasos y crecer como persona y jugador. Para mí es un orgullo tremendo formar parte de este equipo, jugar una final y salir campeón, dejando al club en lo más alto de la temporada”, expresó.

El recorrido del escolta cubano representa una política deportiva que Gimnasia sostiene desde hace varias temporadas. La institución busca detectar jugadores jóvenes con proyección, brindarles un espacio para desarrollarse dentro de la Liga de Desarrollo y acompañar su incorporación progresiva al básquet profesional.

Uno de los antecedentes más destacados fue el de Yoanki Mencía. También nacido en Cuba, el jugador encontró en Gimnasia el espacio para consolidar su carrera dentro de la Liga Nacional hasta convertirse en una de las principales figuras de la competencia.

Su rendimiento alcanzó su punto más alto durante la temporada 2022/23, cuando fue elegido Jugador Más Valioso de la Liga Nacional antes de continuar su carrera profesional en el exterior.

La evolución de Marcos Chacón muestra la continuidad de esa apuesta institucional. Desde sus primeros partidos en las categorías de desarrollo hasta integrar un equipo campeón, el joven atravesó distintas etapas que le permitieron adquirir experiencia y asumir mayores responsabilidades dentro del plantel.

La obtención del campeonato representa, en ese sentido, la recompensa colectiva a una temporada histórica, pero también el resultado de procesos individuales construidos durante años de entrenamiento, competencia y aprendizaje.

Con la experiencia de haber recorrido ese camino, Chacón dejó un mensaje para los jóvenes que actualmente forman parte de la Liga de Desarrollo y buscan conseguir una oportunidad dentro del plantel profesional.

“Que no dejen de trabajar, que todo llega. Hay que seguir esforzándose, salgan o no los resultados. Tarde o temprano, el trabajo de todos los días da sus frutos”, sostuvo.

Sus palabras reflejan una trayectoria que comenzó con la incertidumbre propia de quien abandona su país para intentar construir una carrera profesional y que terminó encontrando uno de sus momentos más importantes con la conquista del máximo título del básquet argentino.

Finalmente, Chacón dedicó el campeonato a su familia, que acompañó su carrera desde la distancia, y a todas las personas que forman parte de Gimnasia y estuvieron presentes durante una temporada que quedará en la historia de la institución.

“Primero se lo dedico a mi familia, que siempre me apoyó a la distancia. Después, a toda la gente del club, a quienes nos acompañaron durante todo el año y también a nosotros mismos, por nunca rendirnos”, expresó.

De la Liga de Desarrollo al título de campeón nacional, la historia de Marcos Chacón resume el recorrido de un joven que encontró en Comodoro Rivadavia la oportunidad de crecer, consolidarse como profesional y alcanzar el máximo logro del básquet argentino. Al mismo tiempo, su trayectoria reafirma una política deportiva que Gimnasia busca sostener: formar jugadores, acompañar procesos y convertir las oportunidades en protagonistas del futuro.