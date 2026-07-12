"Hablame con respeto": el intercambio de Messi con el árbitro

El capitán le reprochó al juez una reacción y le pidió que lo trate con respeto; “A mí hablame bien”, le dijo.

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, advirtió al árbitro portugués João Pinheiro tras una falta de la albiceleste contra Suiza. El rosarino acusó una contestación del juez y le recriminó, mientras se posicionaba en la barrera del tiro libre: “Hablame bien, con respeto. Yo te hablé bien”.

La secuencia se dio en el primer tiempo, con el marcador a favor de la vigente campeona del mundo. Después de cobrar una infracción a favor del conjunto europeo cerca del área de la selección argentina, el árbitro marcó en el césped la zona en la que la barrera tenía que posicionarse, y allí fue Messi a colocarse.

Sin embargo, mientras se acomodaba, el capitán le reclamó al juez por la falta. En ese momento, Pinheiro le contestó y Messi reaccionó a su respuesta. Además, el reproche continuó incluso hasta la siguiente jugada.

Lo cierto es que el partido por los cuartos de final se vivió con mucha euforia y Messi no estuvo ajeno al sentimiento. El capitán fue el asistidor en el gol de Alexis Mac Allister y, tras el empate de Suiza, se convirtió en el sostén de la selección: las jugadas en ataque pasaron siempre por él.

Más tarde, a los 70 minutos, el jugador argentino sufrió un codazo de Granit Xhaka, el capitán de la selección suiza, lo que le ocasionó un corte cerca del ojo, y debió ser asistido. Durante la segunda pausa de hidratación, los médicos atendieron a Messi, que siguió jugando sin problemas.

Tras ello, el 10 tuvo una ocasión para romper la igualdad, pero no lo logró. A los 84 minutos, Leandro Paredes lanzó una pelota filtrada precisa para Messi, que se acomodó y quedó mano a mano contra Gregor Kobel, arquero de Borussia Dortmund, que despejó la jugada.

A su vez, en el partido ante Suiza, con el paso de gol a Mac Allister, Messi alcanzó las 10 asistencias en la Copa del Mundo, en seis ediciones disputadas. Además, cuenta con 21 tantos en mundiales, siendo el máximo goleador histórico superando a Miroslav Klose y Kylian Mbappé.