El otro registro mundialista que Messi buscará engrosar ante Suiza

Con 8 tantos en una misma edición a los 39 años, el rosarino podrá recortar distancias con los máximos artilleros.

El cabezazo que Enzo Fernández cruzó sobre el tiempo de descuento y desató una eufórica celebración de Argentina tras certificar una remontada histórica en un puñado de minutos significó el gol 3.000 en la historia de la Copa del Mundo. Muchas grandes estrellas del fútbol escribieron su nombre en esa estadística, pero hay uno en particular que firmó más veces su apellido en el listado: Lionel Messi.

A los 39 años, en el mejor Mundial en cuanto a números personales, el capitán de la selección argentina desembarcará al duelo de este sábado en Atlanta ante Suiza por los cuartos de final (desde las 22hs) con varios registros en esta cita deportiva, pero con la chance de perseguir el récord imposible de 13 tantos en una misma Copa del Mundo que el francés Just Fontaine ostenta desde hace 68 años.

Sin embargo, tanto Leo (8 goles) como Kylian Mbappé (8) y Erling Haaland (7), pueden trepar algunos escalones previos rumbo al registro de Fontaine. Un detalle sobre el rosarino que le pone un matiz a sus escalofriantes estadísticas: falló dos penales entre su disparo afuera ante Austria y el que le atajó Mostafa Shobeir Oufa contra Egipto.

Detrás del artillero francés que marcó 13 tantos en 6 partidos del Mundial 1958 hay otros cuatro apellidos que sumaron su lista a los que más goles gritaron en una misma Copa del Mundo: el húngaro Sandor Kocsis (11 goles en Suiza 1954), el alemán Gerd Müller (10 goles en México 1970), el brasileño Ademir (9 goles en Brasil 1950) y el portugués Eusebio (9 goles en Inglaterra 1966).

La Pulga sumará ante Suiza su 32ª aparición en una Copa del Mundo entre Alemania 2006 (3), Sudáfrica 2010 (5), Brasil 2014 (7), Rusia 2018 (4), Qatar 2022 (7) y esta actual edición 2026 en Estados Unidos, México y Canadá (6), aventajando a Cristiano Ronaldo de Portugal (27), Lotthar Matthaus de Alemania con 25, Miroslav Klose de Alemania con 24 y Paolo Maldini de Italia con 23. ¿El detalle? Si Argentina gana, se asegurará jugar ocho partidos en este certamen pase lo que pase en semifinales.

En ese rango de encuentros, Leo sumó 21 gritos entre los del 2006 (1), 2014 (4), 2018 (1), 2022 (7) y 2026 (8). ¿La particularidad? En Sudáfrica 2010 no anotó. En la presente edición, quebró el registro histórico de Miroslav Klose y hoy compite mano a mano con Mbappé (20) por el récord que máximos artilleros en mundiales.

Hasta acá, las cifras totales en la carrera profesional del rosarino de 39 años lo muestran con 1161 partidos con 919 goles y 415 asistencias entre Argentina (125 goles y 62 asistencias en 203 partidos), Barcelona (672 goles y 269 asistencias en 778 partidos), Inter Miami (90 goles y 50 asistencias en 104 partidos) y París Saint Germain (32 goles y 34 asistencias en 75 partidos).

Leo quedó a 57 tantos del registro histórico de Cristiano Ronaldo, actual jugador que lidera el ranking del mayor goleador profesional en toda la historia con 976 anotaciones y 261 asistencias en 1330 partidos a sus 41 años entre Real Madrid (450 goles en 438 partidos), la selección de portugal (146 goles en 233 partidos), Manchester United (145 goles en 346 partidos), Al Nassr (129 goles en 148 partidos), Juventus (101 goles en 134 partidos) y Sporting Lisboa (5 goles en 31 partidos) . Además, Messi está en carrera por la preciada marca de los “mil goles”: está a 81 gritos.