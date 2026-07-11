El Registro Nacional de Identificación confirmó el marcado aumento de inscripciones vinculadas al goleador noruego.

Fiebre por Haaland en Perú: 468 bebés fueron registrados con su nombre

La euforia por la actuación de Noruega en el Mundial 2026 llegó hasta los registros civiles de Perú: cientos de recién nacidos fueron registrados con el nombre del delantero Erling Haaland, figura destacada del torneo.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) confirmó este 10 de julio el marcado aumento de inscripciones vinculadas al goleador noruego.

Según datos oficiales, 468 bebés fueron registrados con Haaland como primer o segundo nombre, y 91 recibieron el nombre completo Erling Haaland.

Iván Torres, vocero del Reniec, comentó a Panamericana Televisión: “Haaland también es peruano. Las grandes estrellas del fútbol sirven de inspiración para que los ciudadanos registren a sus hijos con nombres llamativos y famosos”.

Torres explicó que el incremento en las inscripciones comenzó con el inicio del Mundial Norteamérica 2026 y se intensificó tras el partido en el que Noruega eliminó a Brasil, gracias a un doblete del delantero del Manchester City.

Ese triunfo histórico llevó a los vikingos a los primeros cuartos de final de su historia, donde este sábado enfrentarán a Inglaterra.

El fenómeno no es nuevo en Perú. El Reniec tiene un “once ideal” de futbolistas que dominan los registros.

Neymar encabeza la lista con 33.809 inscripciones. Le siguen Messi (292 casos registrados) con 3.402, Yamal con 1.241, Cristiano Ronaldo con 1.185 y Mbappé con 238.

“Nosotros no podemos prohibir a las personas poner estos nombres”, aclaró Torres con una sonrisa.

La llamada “Haalandmanía” evidencia cómo un fenómeno deportivo global puede influir en decisiones cotidianas y en expresiones culturales lejos del país de origen del jugador.

Con 7 goles en lo que va del Mundial, Haaland llega al cruce de cuartos como uno de los máximos artilleros y candidato a la Bota de Oro, lo que probablemente mantenga la tendencia de nuevos registros en los próximos días.