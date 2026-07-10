La SCPL lanza una nueva moratoria

“Vamos a estar atentos a que cualquier asociado que necesite acompañamiento de la SCPL, lo tenga”, aseguró el gerente financiero de la cooperativa, Ezequiel Poeta. Esta moratoria estará vigente desde el 14 de julio hasta el 30 de agosto. Los socios tendrán la posibilidad de regularizar sus deudas con financiación y beneficios sobre intereses con planes personalizados, además de la adhesión al débito automático.

Con el propósito de brindar nuevas alternativas para que los asociados y usuarios puedan regularizar la situación de sus servicios, y en el marco de un Plan Integral de Contención Social, la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) lanza un nuevo Plan de Moratoria destinado a quienes mantengan pagos pendientes. La propuesta tendrá vigencia a partir del 14 de julio y se extenderá hasta el 30 de agosto e incluirá beneficios y facilidades de pago, además de la adhesión al débito automático, para todas las categorías de usuarios; también, tiene como objetivo mitigar el impacto del incremento de la energía mayorista en el bolsillo de nuestros vecinos.

Al respecto, el gerente financiero de la SCPL, Ezequiel Poeta, destacó: "vamos a estar atentos a que cualquier asociado que necesite acompañamiento de la SCPL, lo tenga, por lo que este nuevo plan representa una herramienta concreta para que los asociados puedan normalizar su situación con la Cooperativa en condiciones favorables. Sabemos que el contexto económico continúa siendo complejo, por eso buscamos ofrecer opciones que se adapten a las posibilidades de cada familia y de cada usuario".

En ese sentido, explicó que la propuesta contempla un análisis individual de cada situación para ofrecer la mejor alternativa disponible. "No existe una única solución para todos los casos. Nuestro objetivo es brindar un asesoramiento personalizado que permita encontrar la opción más conveniente, con bonificaciones sobre intereses y planes de pago acordes a cada realidad", señaló.

Poeta remarcó la importancia de aprovechar el período de vigencia del plan. "Invitamos a todos los asociados que mantienen deudas con la Cooperativa a acercarse y consultar. Cuanto antes podamos analizar cada situación, mayores serán las posibilidades de acceder a los beneficios previstos dentro de esta campaña", indicó.

SUBA DE TARIFAS

El responsable financiero, destacó: “resulta importante señalar que el pedido de readecuación tarifaria de la Cooperativa responde al significativo incremento de los costos mayoristas de la energía eléctrica dispuesto a nivel nacional e instrumentado a través de CAMMESA. Estos aumentos, que en dos años acumulan un +174,86% —mientras el subsidio del Estado nacional pasó de $1.371 millones en mayo 2025 a cero en mayo 2026—, impactan directamente en el costo de abastecimiento que debe afrontar la SCPL”.

De ese modo, Poeta argumentó que la adecuación tarifaria es una condición necesaria para asegurar la continuidad y sostenibilidad de los servicios que la cooperativa presta a la comunidad de Comodoro Rivadavia.

Por ello, la implementación de la moratoria constituye una herramienta complementaria destinada a acompañar a los asociados y usuarios, brindándoles alternativas para regularizar sus obligaciones en un escenario de creciente presión sobre los costos del sistema.

Para más información sobre el Plan de Moratoria julio/agosto 2026, comunicarse con nuestro asistente virtual Lara por WhatsApp al (297) 526 0760 o acercarse a nuestras oficinas comerciales de sede Central en San Martín 1641, Km. 8 en Alférez Vázquez 749 y Rada Tilly en Juan Guteff 2075 local 5, de lunes a viernes en el horario de 08 a 15.