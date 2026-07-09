Rada Tilly conmemoró los 210 años de independencia

El municipio de Rada Tilly conmemoró este miércoles el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia en la Plaza Roque González, donde vecinos, instituciones educativas, organizaciones de la comunidad y autoridades compartieron una mañana de encuentro para homenajear una de las fechas más significativas de la historia argentina.

La ceremonia estuvo presidida por la intendente Mariel Peralta acompañada por los diputados provinciales María Andrea Aguilera y Luis Juncos, el secretario de Ambiente Control de Desarrollo Sustentable de la provincia del Chubut, Juan José Rivera; la secretaria general de Gobierno de la provincia del Chubut, Macarena Acuipil; autoridades municipales y del Honorable Concejo Deliberante, junto a representantes de instituciones educativas, fuerzas de seguridad, organizaciones intermedias y vecinos de la ciudad.

El acto comenzó con el ingreso de las banderas de ceremonia y estandartes de las instituciones participantes, seguido por el izamiento del Pabellón Nacional y la interpretación del Himno Nacional Argentino y del Himno de la Provincia del Chubut.

Durante la ceremonia, la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Carolina Barquín, brindó las palabras alusivas, destacando el valor histórico de la Declaración de la Independencia y la vigencia de los principios de libertad, unidad y compromiso ciudadano que inspiraron a quienes forjaron la Nación.

La celebración contó además con una destacada participación de la comunidad educativa y de los talleres culturales de la ciudad. Los niños y niñas de las salas Celeste y Amarilla de la Escuela de Nivel Inicial N.º 407 presentaron una expresión corporal sobre la "Chacarera de la Independencia", mientras que el Coro de la Escuela Provincial N.º 12 "Almirante Guillermo Brown" aportó un emotivo momento musical con su interpretación especialmente preparada para la ocasión.

El cierre artístico estuvo a cargo del Taller Municipal de Folclore, dirigido por los profesores Nené Vrtielka y Julián González, que ofreció un gato y una zamba, invitando a celebrar las tradiciones que forman parte de la identidad cultural argentina.

Al finalizar el acto, las familias y vecinos compartieron el tradicional chocolate caliente con tortas fritas, en un espacio de encuentro que reafirmó el espíritu de comunidad y los valores que dieron origen a la independencia del país.

A 210 años de aquella declaración histórica de 1816, Rada Tilly renovó su homenaje a quienes hicieron posible una Nación libre y soberana, recordando que la independencia continúa construyéndose cada día a través del compromiso, el trabajo y la participación de toda la comunidad.