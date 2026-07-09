En Caleta Olivia se fortaleció el sentido de pertenencia

Caleta Olivia conmemoró este jueves el Día de la Independencia con un emotivo acto en el Complejo Deportivo “Ingeniero Knudsen”.

La ceremonia reunió a autoridades municipales lideradas por el intendente Pablo Carrizo, representantes de instituciones educativas, de fuerzas de seguridad, de organizaciones intermedias, veteranos de guerra de Malvinas, el diputado nacional Juan Carlos Molina y vecinos en general, quienes participaron de una jornada cargada de patriotismo, identidad y sentido de pertenencia.

En ese marco, luego del izamiento del Pabellón Nacional y la entonación de la canción patria Aurora y el Himno Argentino, se escuchó una invocación religiosa por parte del párroco Raúl Domínguez, en tanto que los discursos alusivos a la fecha estuvieron a cargo del veterano de guerra Héctor Orquera y de la docente jubilada Ana María Altuna.

Durante el acto se desarrollaron presentaciones artísticas que reflejaron el talento local y el compromiso de las distintas áreas municipales en la organización de una fecha tan significativa para todos los argentinos.

La amplia participación de la comunidad puso de manifiesto el valor de mantener vivas las tradiciones y fortalecer los lazos que unen a la sociedad.

El Secretario de Gobierno, Lucas Haidamaschuk, destacó la importancia de este tipo de encuentros al señalar que “es un día importantísimo. Es lindo ver cómo la gente mantiene la identidad con nuestra Nación, algo que no se tiene que perder. Que todas las áreas, instituciones y vecinos participen de estos actos es fundamental porque reivindicamos nuestra Independencia y nuestros valores como argentinos».

Asimismo, remarcó que el trabajo articulado entre las distintas secretarías también se refleja en las acciones que se desarrollan diariamente en la ciudad.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Mariano Mazzaglia, expresó que “nos genera mucha felicidad y orgullo poder participar de estos actos donde conmemoramos una fecha tan importante como el 9 de Julio. También es muy valioso el acompañamiento de las instituciones y de toda la comunidad, que año tras año se suma a esta celebración”.

Finalmente recordó que este sábado se realizará una nueva edición de “El Mundial en tu Barrio” en el gimnasio Francisco Pancho Cerda”, tras las exitosas convocatorias anteriores, y posteriormente comenzará la Expo Invierno, que incluirá espacios para emprendedores, artesanos y productores locales, además del patio gastronómico “Huella de los Sabores”, como parte de las propuestas previstas para las vacaciones de invierno.