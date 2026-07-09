La luz de la Independencia también brilló en Cañadón Seco

En Cañadón Seco, el acto conmemorativo al 210º aniversario de la Declaración de la Independencia Nacional tuvo lugar a mediodía der este jueves en el Auditorio Comunal.

En ese marco, el presidente de la comisión de fomento, Gabriel Galarza, acompañado por el vecino Ramón Gómez y el diacono Mario Sosa, encendieron el Farol de la Independencia que simbólicamente representó un homenaje a los próceres que la declararon el 9 de Julio de 1816 en Tucumán, plasmando el histórico acta con sus nombres.

El acto, con la asistencia de abanderados y representantes de diferentes instituciones comunitarias y de organismos oficiales, se inició con el izamiento del Pabellón Nacional y las entonaciones de la canción patria Autora y el Himno, tras lo cual se escuchó una invocación religiosa a cargo del diácono.

El discurso alusivo a esta fecha tan cara a los sentimientos por nuestra nacionalidad, estuvo a cargo del presidente de la comuna, quien en principio señaló que “hoy nos convoca una de las fechas más trascendentes de nuestra historia, el Día de la Independencia Argentina. Un día que nos invita a mirar hacia atrás con orgullo, pero también a mirar hacia adelante con responsabilidad”.

Seguidamente resalto el rol protagónico de hombres y mujeres que en 1816 “asumieron el enorme desafío de construir una Nación libre. No eligieron el camino más fácil. Eligieron el camino del coraje, del compromiso y de la unidad”.

“Comprendieron que, por encima de las diferencias, existía un objetivo superior. Defender el futuro de su pueblo. Y esa enseñanza sigue plenamente vigente en nuestros días”, puntualizó.

Luego se refirió a los tiempos difíciles y complejos que hoy atraviesa la Argentina “donde las dificultades económicas, la incertidumbre y las profundas desigualdades ponen a prueba a nuestra sociedad”.

En ese contexto, no reparó en criticar al actual gobierno nacional, cuestionando que muchas de sus decisiones que toma “parecen alejarse de las necesidades, los sueños y las esperanzas del pueblo argentino y de su soberanía. Y cuando se debilita el rol del Estado, se desatiende a los más vulnerables y se pierde de vista el sentido de patria”.

No obstante, puso de relieve que “también son tiempos que nos desafían a demostrar de qué estamos hechos, a defender la solidaridad por encima del individualismo, la unidad por encima de la división y el compromiso colectivo por encima de cualquier interés personal”.

Por ello, afirmó que “desde Cañadón Seco queremos decir que ninguna comunidad crece dividida. Ningún pueblo progresa desde el enfrentamiento permanente. Los grandes logros siempre nacen del diálogo, del respeto y del trabajo conjunto”.

Más adelante se dirigió de manera especial “a nuestros niños, niñas y jóvenes”, manifestándoles que “ustedes son el presente y, sobre todo, el futuro de Cañadón Seco. El legado que dejemos dependerá de las decisiones que tomemos hoy, pero también de los valores que seamos capaces de transmitir”.

Finalmente, instó a toda la comunidad a seguir “honrando el ejemplo de quienes hicieron grande a nuestra Patria” con trabajo, con humildad, con respeto “y con la convicción de que, cuando un pueblo permanece unido, siempre encuentra el camino para salir adelante y no existen desafíos imposibles. Feliz Día de la Independencia y Viva la Patria”.