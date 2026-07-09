Comodoro también festejó en sus espacios comunitarios



En el marco de las celebraciones por el 9 de Julio, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, llevó adelante distintas actividades en espacios comunitarios de la ciudad, promoviendo la participación, el encuentro y la revalorización de las tradiciones argentinas.

Las propuestas se desarrollaron en el Centro Sociocultural "Patria Grande" y en el Centro de Día para Adultos Mayores del barrio San Martín, donde participaron más de 100 personas. De esta manera, el Municipio continúa impulsando iniciativas que fortalecen el tejido social, revalorizan las fechas patrias y generan espacios de inclusión y participación para vecinos de todas las edades.

En el Centro Sociocultural Patria Grande se realizó la Peña de la Independencia, una jornada que convocó a familias para disfrutar de la música, el baile y juegos. La directora del espacio, Emilce Otermi, señaló que "organizamos un locro peña con la idea de que las familias pudieran compartir un momento distinto en conmemoración de esta fecha patria. La convocatoria superó nuestras expectativas porque fueron llegando más vecinos durante la jornada", expresó.

Durante el encuentro, también participaron estudiantes de la Universidad, quienes desarrollaron actividades recreativas y de integración junto a los niños y niñas del barrio. La docente Mónica Baeza explicó: "los estudiantes realizaron un proceso de acercamiento a la institución, analizaron su funcionamiento y el impacto social que tiene en la comunidad. Como cierre decidieron devolver ese aprendizaje con una propuesta destinada a las familias del barrio".

En ese sentido, destacó la importancia de que los futuros profesionales se vinculen con la realidad social. "Buscamos que puedan pensar proyectos de intervención comunicacional en función de las necesidades de la comunidad. La comunicación también se construye desde el encuentro, el juego, la danza y las distintas formas de compartir con los chicos y sus familias", sostuvo.



ADULTOS MAYORES



En simultáneo, en el Centro de Día para Adultos Mayores del barrio San Martín, se llevó adelante el tradicional Festejo Patrio por el Día de la Independencia, que reunió a 55 adultos mayores en un almuerzo compartido, acompañado por música, baile y danzas tradicionales.

La directora del espacio, Beatriz Barría, remarcó el valor de celebrar las fechas nacionales junto a quienes forman parte de la institución. "Nuestra independencia, como argentinos, debe ser una verdadera fiesta y eso es lo que buscamos transmitir y revalorizar junto a nuestros adultos mayores", expresó.

Además, detalló: “durante la jornada compartimos un almuerzo, el postre y luego celebramos con danzas de nuestro folklore, como el gato y la chacarera. Todo lo que signifique conmemorar y poner en valor nuestras fechas patrias cuenta con su acompañamiento y participación ", indicó.