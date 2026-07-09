El arzobispo de Buenos Aires enfatizó en ese mensaje durante el tradicional Tedeum por el 9 de Julio.

García Cuerva alertó sobre los que se esconden en "cuevas de corrupción"

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, criticó fuertemente la corrupción durante el Tedeum del 9 de Julio.

En la celebración litúrgica por el Día de la Independencia, y frente al presidente Javier Milei, el líder eclesiástico apuntó contra quienes se enriquecen de forma ilícita.

El arzobispo alertó sobre aquellos que se esconden en "cuevas de corrupción" con el único fin de volverse ricos a costa del pueblo y denunció que estas prácticas inmorales profundizan la crisis económica y social, provocando directamente que "los pobres sean cada vez más pobres".

García Cuerva remarcó que la honestidad no debe depender de banderas políticas, sino que es una obligación de todos los dirigentes y exigió de forma rotunda apartarse de la intolerancia y la indiferencia hacia los sectores más vulnerables de la sociedad.

El presidente, Javier Milei, participó este jueves del Tedeum en la Catedral de Buenos Aires por el 9 de Julio.

A la tradicional homilía en la Catedral Metropolitana asistió también la totalidad de los ministros del Gabinete y la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.

La ceremonia religiosa central y el oficio de la misa fueron presididos por el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, a la que también fue invitado el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, tras haber liderado temprano el izamiento de la bandera en Plaza de Mayo.

Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel no asistió a la ceremonia en Buenos Aires, ya que optó por quedarse en la provincia de Tucumán para participar de las celebraciones locales junto al gobernador Osvaldo Jaldo.