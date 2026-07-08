Empleados municipales consiguen un aumento salarial del 19%

Se pagará en cuotas del 3% hasta noviembre. Además, se otorgarán dos bonos: a fines de julio y en el mes de septiembre.

El acuerdo se firmó este miércoles, en la sala de reuniones del Municipio, con la presencia del intendente Othar Macharashvili; el secretario de Gobierno, Sergio Bohe; el titular de la cartera de Economía, Fernando Barría; el responsable de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas; el secretario General, de Comunicación y de Relaciones Institucionales, Andrés Blanco; el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), Omar Unquén; y representantes de dicha organización sindical.

Este incremento salarial contempla el pago retroactivo desde el mes de junio y será por un acumulado del 19% para el mes de noviembre, incluyendo dos bonos, uno para el mes de julio y otro a cobrarse en septiembre. Esto incluye a los trabajadores municipales de las distintas áreas y organismos, tanto de planta permanente como transitoria. Además, se irá avanzando en la confirmación de titularidades y subrogancias.

Al respecto, Macharashvili indicó que “logramos firmar este acuerdo paritario que incluye un incremento salarial del 3% mensual, con algunas características específicas. Esto significa un esfuerzo económico muy grande para el Municipio, especialmente en el contexto que estamos atravesando, por lo que este es el mejor acuerdo al que se pudo arribar, algo que el gremio entendió”.

En esa línea, el intendente sostuvo que si bien se rubricó este incremento, “la paritaria permanecerá abierta para continuar trabajando tanto en la cuestión salarial como en otros aspectos inherentes a las condiciones del personal municipal. De momento, en septiembre volveremos a reunirnos para analizar la situación”.

Por su parte, Bohe manifestó que “luego de un mes y medio de negociaciones, llegamos a esta propuesta que representa un incremento acumulado del 19% remunerativo para el mes de noviembre, con el pago de dos bonos, en julio y septiembre, lo que hace que, ya este mes, empiece a mejorar el salario de bolsillo del trabajador municipal”.

Asimismo, señaló que “quedan abiertas dos importantes discusiones que venían diferidas en el tiempo, que son la confirmación de titularidades y subrogancias, ya que tenemos gente que hace cuatro o cinco años que vienen subrogando. Esto se irá resolviendo de forma paulatina”.

“Este acuerdo no solo permitirá equiparar la inflación de todo el primer semestre, sino también dejar una ventana abierta de oportunidades. Además, es por demás ambicioso, ya que no hay ningún municipio ni gobierno que haya planteado este esquema”, remarcó el funcionario.

En tanto, Unquen confirmó que “el incremento alcanza un 19% acumulado a partir del 1° de noviembre, distribuido en cinco cuotas mensuales del 3%. La primera se liquidará con retroactividad a junio, por lo que a fin de este mes los trabajadores percibirán un 6% de aumento. Además, logramos incorporar un bono de 150 mil pesos que se abonará el 20 de julio, y un segundo bono, por el mismo monto, en septiembre”.

“Llegamos a este acuerdo porque era fundamental que los trabajadores municipales tuvieran una mejora concreta en sus ingresos este mismo mes”, puntualizó, al tiempo que aclaró que “el acta también incorpora otros reclamos históricos del sindicato, como la titularización de trabajadores que llevan tiempo subrogando categorías; la confirmación de quienes hoy se desempeñan en comisión de servicios y el inicio del proceso de pases de personal contratado a planta transitoria y de planta transitoria a permanente, que en total representan aproximadamente 560 trabajadores”.