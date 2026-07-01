Intervienen en Laprida por obras ilegales que comprometían el escurrimiento del agua

El operativo municipal se realizó en un sector del cerro paralelo a la calle Colombia, donde movimientos de suelo sin autorización alteraban los drenajes naturales y generaban riesgos para viviendas cercanas. La medida también apuntó a frenar nuevas ocupaciones irregulares.

La Municipalidad llevó adelante este miércoles un operativo en barrio Laprida para intervenir sobre ocupaciones irregulares detectadas en el sector del cerro paralelo a la calle Colombia, luego de constatar movimientos de suelo sin autorización que modificaban el escurrimiento natural del agua de lluvia.

De acuerdo con el informe técnico elaborado por el área de Ordenamiento Territorial, esas intervenciones obstruían los drenajes naturales y exponían a las viviendas ubicadas en las inmediaciones a una mayor vulnerabilidad frente a eventuales fenómenos climáticos.

Desde el Municipio indicaron que las tareas forman parte de los controles permanentes que se desarrollan en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de contener el avance de asentamientos irregulares y reducir situaciones de riesgo.

En ese contexto, el secretario de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández, sostuvo que la prevención y la protección de la comunidad constituyen la principal prioridad del área. En esa línea, afirmó que el Municipio continuará con la detección y levantamiento de ocupaciones irregulares y remarcó que la planificación urbana resulta una herramienta central para resguardar la seguridad de los vecinos ante futuros eventos climáticos.