Prefectura detuvo a 2 hombres en allanamientos y secuestró drogas

La Prefectura Naval realizó el jueves de esta semana cuatro allanamientos en Caleta Olivia, en el marco de una investigación judicial vinculada con la desaparición de un hombre ocurrida en diciembre de 2025.

En los procedimientos, ordenados por la Justicia Provincial. se identificó a 10 personas y se secuestraron más de 40 gramos de clorhidrato de cocaína, 8,5 gramos de marihuana, cuatro teléfonos celulares, un chip, documentación de interés y dos balanzas digitales con elementos de corte, por lo cual también se dio intervención a la Justicia Federal.

El informe oficial emitido por la repartición naval indica que 2 hombres quedaron detenidos al constatarse que sobre ellos pesaban pedidos de captura y detención vigentes en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP).

Por disposición de los magistrados intervinientes, ambos fueron trasladados y alojados en dependencias de la Policía de Santa Cruz ubicadas en esta misma ciudad.

Las diligencias fueron ordenadas por el Juzgado de Instrucción N° 1 de Caleta Olivia y se llevaron a cabo con personal y medios de la Prefectura Caleta Olivia y de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de Prefectura Comodoro Rivadavia.

Extraoficialmente El Patagónico pudo conocer que el caso de la persona por la que se inició la investigación se corresponde con Mario “Pato” García, el vecino de 51 años que residía en barrio 2 de Abril, el cual había desaparecido a principios de diciembre del año pasado y partes de su cuerpo fueron hallados seccionados en un descampado cercano a los barrios 13 de Diciembre y Bicentenario.

Por otra parte trascendió que dos de los allanamientos se efectuaron en el barrio Jardín y los restantes en el 2 de Abril y en el Rotary23, en tanto que los detenidos se apellidarían Quiroga, de aproximadamente 35 y 40 años de edad, aunque no se pudo precisar si son parientes.