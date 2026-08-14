Aparicio se reunió con Ricci por la cuota social pesquera

El concejal de Caleta Olivia se reunió el jueves con la ministra de Producción, tras el pedido de informes del sector.

Durante el encuentro realizado el jueves, el concejal Carlos Aparicio recibió una respuesta formal a la presentación y se planteó avanzar en una instancia de diálogo con los distintos actores de la actividad para definir el régimen de cuotificación y garantizar previsibilidad para los próximos años.

“Pudimos dialogar respecto de la nota que presentamos en Río Gallegos y se nos hizo entrega de la contestación, donde se explican algunos de los puntos que habían sido planteados en el petitorio”, señaló Aparicio.

También adelantó que en los próximos días buscarán reunirse nuevamente con trabajadores y representantes de los distintos sectores vinculados con la actividad para analizar las respuestas recibidas y continuar la discusión.

“Además, se dejó en claro que no se va a avanzar con una decisión unilateral para establecer la cuotificación (por captura de merluza), sino que, a partir del consenso y del trabajo mancomunado, se va a tomar la determinación que permita establecer previsibilidad para los años venideros en la actividad”, indicó.

En este sentido, el concejal sostuvo que esa previsibilidad resulta fundamental porque detrás de la discusión por la cuota hay puestos de trabajo, familias y una cadena productiva que involucra a trabajadores de la estiba, plantas pesqueras, cooperativas, empresas, transporte y distintas actividades vinculadas al puerto.

Fuente: Prensa concejal Aparicio