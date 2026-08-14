El intendente acompañó acto de ampliación de planta pesquera

El intendente de la Municipalidad de Caleta Olivia acompañó este viernes inauguración de obras de ampliación de la planta pesquera “Marina Austral” ubicada en el Parque Industrial de esta ciudad.

Luego del simbólico corte de cintas y recorrida por las instalaciones, el jefe comunal señalo que esta obra representa un crecimiento significativo de la capacidad operativa de la empresa y un impulso al desarrollo productivo local.

En este sentido destacó la importancia de generar las condiciones para que firmas privadas apuesten por la ciudad mediante inversiones que permitan sostener y ampliar las fuentes laborales.

En esa misma línea manifestó que “tal como lo mencionó el dueño de la planta, las condiciones de Santa Cruz y de nuestra ciudad les permitió poder mirar a Caleta Olivia para invertir, así que agradecidos y dispuestos a continuar acompañando al sector empresarial para que sigan generando puestos de trabajo”..

Carrizo también puso en valor el trabajo realizado por la empresa y, especialmente, el rol de los trabajadores en el crecimiento de la planta.

“Se hizo una inversión importante y hay que destacar la mano de obra, a los trabajadores que son quienes hacen posible que estos proyectos se puedan desarrollar”, subrayó.

Por su parte, el gerente de “Marina Austral”, Marcelo Barone, explicó que la ampliación de la planta se viene desarrollando de manera progresiva.

Con esta obra pasó de contar con unos 1.500 metros cuadrados a superar los 2.100 m², incorporando una nueva cámara de congelado con capacidad para 700 toneladas y ampliando el área de producción.

“Es muy importante porque nos da un techo en la producción diaria que teníamos y ampliamos también la zona de producción donde anteriormente teníamos unos 70 puestos de trabajo, hoy tenemos 130. Esto nos da una mayor capacidad de producción, y nos permite darle continuidad ya a nuestros buques que salen a pescar”, indicó.

Por su parte, la concejal Iris Casas, que otra de las autoridades invitadas al acto dijo que esta ampliación representa “mirar para adelante” y continuar apostando a la generación de empleo, capacitación y nuevas oportunidades vinculadas al sector pesquero en la ciudad.