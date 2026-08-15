Avanzan las tareas de verificación y peritaje en El Marquesado

El secretario de Ordenamiento Territorial recibió a vecinos de El Marquesado para verificar certificados técnicos y coordinar la documentación pendiente.

Con el objetivo de profundizar la presencia territorial y agilizar los procesos de regularización en los barrios afectados por el deslizamiento del cerro Hermitte, el secretario de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández, se reunió este viernes con los residentes del barrio El Marquesado para verificar los certificados técnicos elaborados oportunamente por el ingeniero Pedro Sauer y para coordinar la situación administrativa de aquellos vecinos que aún contaban con trámites pendientes en el sector.

Tras concluir el encuentro con los vecinos, el secretario y sus equipos operativos avanzaron en la diagramación de la planificación de los próximos peritajes que se llevarán adelante, extendiendo las tareas de relevamiento y control técnico al Marquesado.

"La tierra pública se defiende con trabajo y presencia en los barrios", destacó Hernández, remarcando que el objetivo de estas acciones es brindar respuestas concretas y garantizar la seguridad jurídica a cada familia mediante un Estado presente, activo y que resuelve las problemáticas en el mismo terreno.