Cerro Hermitte: elevan dictámenes de la primera etapa de evaluación habitacional

La instancia comprende el análisis de las solicitudes presentadas por las familias alcanzadas por la Emergencia Geológica y Urbanística.

A partir del 6 de agosto se publicará el Listado General de Prioridad sujeto a impugnaciones, que podrá ser observado hasta el 20 de agosto, antes de la elaboración del listado definitivo.

La Comisión Especial de Evaluación y Priorización de Soluciones Habitacionales elevó al Poder Ejecutivo Municipal los dictámenes correspondientes a la primera etapa del procedimiento excepcional destinado a las familias afectadas por la Emergencia Geológica y Urbanística declarada para el sector del cerro Hermitte.

La Comisión, creada mediante la Resolución Municipal N° 0558/2026, cumplió con lo establecido en el artículo 13 de la normativa al remitir el Dictamen N° 01/2026, que define la metodología de evaluación, reúne el análisis integral de las solicitudes presentadas y contiene los dictámenes individuales de cada caso, junto con el Anexo I que detalla las evaluaciones realizadas.

En la misma instancia, también fue elevado el Dictamen N° 02/2026, mediante el cual se aprobó el Listado General de Prioridad sujeto a impugnaciones, acompañado por su correspondiente Anexo I. Ambos instrumentos constituyen el respaldo técnico y administrativo de esta etapa del proceso y establecen el orden de prioridad conforme a criterios objetivos previamente definidos por la Comisión.

SE ABRE EL PERIODO DE IMPUGNACIONES

Tal como lo establece el artículo 14 de la Resolución Municipal N° 0558/2026, el Listado General de Prioridad sujeto a impugnaciones será publicado en la página oficial de la Municipalidad. A partir del jueves 6 y hasta el jueves 20 de agosto, inclusive, las personas interesadas podrán presentar observaciones e impugnaciones de acuerdo con el procedimiento previsto en la normativa vigente.

Finalizado ese plazo, la Comisión Especial dispondrá de diez días hábiles administrativos para analizar cada presentación, resolver los planteos formulados y efectuar, cuando corresponda, las rectificaciones que resulten procedentes.

Una vez concluida la etapa de impugnaciones, la Comisión confeccionará el Listado General Definitivo de Prioridad, que será elevado al Poder Ejecutivo Municipal junto con el informe final de actuación, dando continuidad al procedimiento administrativo previsto por la Resolución Municipal N° 0558/2026.

Desde el Municipio se destacó que este procedimiento excepcional fue diseñado para “garantizar un proceso transparente, objetivo y técnicamente fundamentado en la evaluación y priorización de las soluciones habitacionales destinadas a las familias afectadas por la emergencia en el cerro Hermitte”.

Asimismo, la instancia de impugnaciones constituye “una garantía para que los interesados puedan revisar las evaluaciones realizadas antes de la conformación del listado definitivo, fortaleciendo la transparencia y la legitimidad del proceso”.