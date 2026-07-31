Denuncian robo en una vivienda evacuada de El Marquesado

Ingresaron también al taller donde la propietaria desarrollaba su actividad laboral, de donde sustrajeron valiosas herramientas.

Una vecina del barrio El Marquesado denunció el robo de herramientas de trabajo y otros elementos de su vivienda, que permanece deshabitada desde la evacuación dispuesta por la emergencia generada tras el deslizamiento del Cerro Hermitte, el pasado 18 de enero.

El hecho ocurrió esta semana y volvió a poner en evidencia la preocupación de los residentes por la falta de seguridad en el sector.

Carolina Vargas relató que el martes una vecina le advirtió que la puerta de su casa estaba abierta. "Cuando recibí una foto del lugar, vi que todo el interior estaba completamente revuelto, así que fui inmediatamente hacia la vivienda", contó en declaraciones al programa Bienvenidos a Dubái que se emite por el streaming de El Comodorense.

Según explicó, al llegar se cruzó con un efectivo policial y le pidió que diera aviso de que se dirigía al inmueble. Sin embargo, al ingresar se encontró con el presunto ladrón dentro de la propiedad.

"Había dejado ropa, calzado y otras pertenencias dentro de mi casa, por lo que evidentemente hacía tiempo que estaba viviendo o permaneciendo en el lugar", sostuvo.

Al advertir la llegada de la propietaria, el delincuente escapó. No obstante, Vargas descubrió que también habían violentado el taller donde desarrollaba su actividad laboral.

"Rompieron los vidrios, retiraron una ventana e ingresaron al taller. Allí se llevaron herramientas fundamentales para mi trabajo", lamentó.

Entre los elementos robados enumeró una soldadora Indura, una agujereadora de banco, una caladora de banco Bosch, una sierra circular de banco Black & Decker, una máquina sensitiva, un equipo para pintar a diafragma, un kit de pintura para compresor y diversas herramientas de mano.

La mujer señaló que logró recuperar parte de sus pertenencias porque llegó antes de que los delincuentes terminaran de retirarlas.

"Habían dejado muchas cosas preparadas en la entrada para llevárselas. Si llegábamos un rato más tarde, seguramente no quedaba nada", expresó.

Vargas también cuestionó la escasa presencia policial en El Marquesado desde que numerosas familias debieron abandonar sus viviendas a raíz de la emergencia.

"Al principio hubo vigilancia, pero duró apenas un mes. Después nos dijeron que no había personal policial y quedamos completamente desamparados. Muchos no pudimos retirar todas nuestras pertenencias y tampoco podemos venir todos los días a controlar nuestras casas", afirmó.

Tras el episodio, volvió a instalarse un tráiler policial en el barrio. Sin embargo, la vecina pidió que la medida no sea transitoria y que se garantice una presencia permanente para resguardar las viviendas que aún permanecen cerradas y los bienes de quienes continúan afectados por la emergencia.

Finalmente, solicitó la colaboración de la comunidad para intentar recuperar las herramientas robadas. Indicó que ya revisó publicaciones en redes sociales y sitios de compra y venta, aunque reconoció que resulta difícil identificarlas debido a la gran cantidad de artículos similares ofrecidos.

"Esperamos que, si alguien las ve o recibe algún ofrecimiento para comprarlas, pueda dar aviso a la Policía", concluyó.