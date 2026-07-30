El Municipio avanza en la readecuación de lotes fiscales para los damnificados

Se trata de treinta terrenos con servicios completos en el barrio René Favaloro. Serán destinados a familias afectadas por la emergencia, en el marco del proceso de recuperación de espacios fiscales que lleva adelante la Municipalidad.

En el marco del plan de respuestas por la emergencia del cerro Hermitte, el Municipio trabaja simultáneamente en la asistencia directa y en soluciones de fondo como la entrega de módulos, a lo que se suma, la recuperación de lotes dotados de servicios en el barrio René Favaloro.

Las tareas iniciaron en una primera fase sobre 30 lotes plenamente equipados con servicios esenciales. Ubicados en la zona norte, estos terrenos garantizan la integración de las familias a un entorno urbano consolidado con conectividad a servicios de salud, comercio y vida comunitaria.

Al respecto, el secretario de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández, explicó que "se trata de la readecuación, en una primera instancia, de 30 lotes fiscales que van a ser destinados a los afectados. Estos lotes cuentan con servicios, como agua, luz, gas y cloacas, y se encuentran en un lugar estratégico, ya que tienen en su cercanía escuelas, transporte público, comercios e instituciones como el CPB y la Vecinal".

En ese sentido, el funcionario remarcó que la ubicación fue definida con el objetivo de favorecer el proceso de relocalización de las familias damnificadas. "El lugar es bastante estratégico para que las personas afectadas por el cerro Hermitte puedan volver a tener un espacio cercano, con determinadas condiciones y un centro de vida similar al que tenían, además de contar con buen acceso para vehículos y transporte público", señaló.

Finalmente, Hernández indicó que la asignación de los terrenos se realizará de acuerdo con los criterios establecidos por el Municipio. "Los lotes serán destinados a las personas afectadas que estén dentro del scoring que realiza la Municipalidad", concluyó.