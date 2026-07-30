El Municipio demandará a YPF por los pasivos ambientales históricos

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia quiere determinar, mediante pericias científicas independientes, si YPF cumplió con la obligación de recomponer los pasivos ambientales que dejó tras décadas de actividad petrolera dentro del ejido urbano. Además, notificará a la Comisión Nacional de Valores sobre la controversia.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia anunció que en los próximos días promoverá una acción judicial contra YPF S.A. con el objetivo de que la Justicia determine, mediante pruebas científicas independientes, si la empresa cumplió con la obligación constitucional de recomponer los pasivos ambientales generados tras más de un siglo de actividad hidrocarburífera en la ciudad.

El anuncio fue realizado a través de una carta abierta dirigida a la petrolera, en la que el Ejecutivo municipal sostiene que la explotación desarrollada durante décadas dejó un importante pasivo ambiental compuesto por pozos abandonados, antiguas instalaciones industriales, ductos, piletas, suelos contaminados, restricciones al uso del territorio y otros sitios que, según afirma, aún requieren tareas de monitoreo, saneamiento y remediación.

Desde el Municipio remarcaron que la problemática se encuentra respaldada por expedientes administrativos, auditorías ambientales, inspecciones oficiales, estudios técnicos y planes de abandono y remediación elaborados a lo largo de los años. En ese sentido, sostienen que la propia documentación de la empresa demuestra que existen sectores donde la situación ambiental continúa siendo objeto de evaluación y seguimiento.

La presentación judicial buscará que el Poder Judicial establezca, con base en evidencia técnica independiente, si la obligación de recomposición ambiental prevista en el artículo 41 de la Constitución Nacional fue efectivamente cumplida respecto de los pasivos existentes dentro del ejido urbano de Comodoro Rivadavia.

En paralelo, la Municipalidad informó que pondrá estos antecedentes en conocimiento de la Comisión Nacional de Valores (CNV), al considerar que se trata de una controversia de relevancia institucional para una empresa que cotiza en los mercados de capitales y que mantiene compromisos públicos en materia de sostenibilidad, transparencia y gobierno corporativo.

En la carta, el Ejecutivo local también sostiene que el acuerdo alcanzado entre YPF y la Provincia del Chubut no resuelve esta controversia, al entender que no puede extinguir obligaciones vinculadas a derechos colectivos cuya protección también corresponde al Municipio, ni reemplazar la recomposición efectiva del daño ambiental por una compensación económica si persisten dudas sobre el estado de los sitios afectados.

Pese al avance de las acciones judiciales, la Municipalidad aclaró que la decisión no busca confrontar con la empresa ni desconocer el papel histórico que YPF tuvo en el desarrollo de Comodoro Rivadavia y de la industria petrolera nacional. No obstante, consideró que la compañía tiene la oportunidad de demostrar su compromiso con la sostenibilidad asumiendo la responsabilidad sobre los impactos ambientales acumulados durante décadas de explotación.

Finalmente, el Municipio ratificó que mantendrá abierta la instancia de diálogo institucional con YPF, aunque aseguró que impulsará todas las acciones administrativas, judiciales e institucionales necesarias para garantizar la efectiva recomposición ambiental y proteger el ambiente, la salud pública y los derechos colectivos de la comunidad. Según concluye la carta, "ninguna sociedad puede construir un futuro sostenible mientras permanezcan sin resolver las consecuencias ambientales de su propio pasado".