Aunque las 25 rutas nacionales relevadas en Chubut continúan habilitadas, las condiciones climáticas complican la circulación en gran parte de la provincia. Nieve, hielo, escarcha, neblina, agua nieve y fuertes heladas afectan distintos corredores, mientras equipos de Vialidad Nacional trabajan en el despeje de calzadas y la distribución de sal.

Estado de las rutas en Chubut: habilitadas, pero con nieve, hielo y neblina

El último parte, emitido a las 8:00 de este jueves 30 de julio, recomienda conducir con extrema precaución, especialmente en los sectores cordilleranos y del centro provincial.

Ruta 3: transitable, pero con obras y sectores complicados

La Ruta Nacional 3 permanece habilitada en toda la provincia. Sin embargo, entre Garayalde y Comodoro Rivadavia se registran banquinas con nieve y barro, baches en distintos sectores y trabajos de distribución de sal.

En el tramo Comodoro Rivadavia-Ramón Santos también hay desvíos por obras, presencia de maquinaria vial y animales sueltos, por lo que se solicita reducir la velocidad.

La Ruta 25 presenta nieve y agua nieve hacia el oeste

Las condiciones empeoran a medida que se avanza hacia la cordillera.

Entre Paso de Indios y Tecka, la calzada presenta nieve, escarcha, baches y deformaciones, mientras continúa nevando y la visibilidad se reduce por la neblina. Vialidad recomendó transitar con extrema precaución.

También se reportan lloviznas, agua nieve y neviscas entre Las Plumas, Los Altares y Paso de Indios.

Ruta 40: hielo, bancos de niebla y neviscas

La Ruta Nacional 40 concentra algunas de las condiciones más complejas.

En distintos tramos entre Río Mayo, Gobernador Costa, Tecka, Esquel y Cholila se registran:

hielo y escarcha sobre la calzada,

nieve acumulada,

fuertes heladas,

bancos de niebla,

neviscas,

banquinas inestables con barro y nieve.

Además, entre Facundo y Tamariscos existen deformaciones en la calzada y un desvío de ripio donde se recomienda circular a un máximo de 60 km/h.

Precaución en las rutas cordilleranas

Las rutas 259 y 260, que conectan con los pasos fronterizos hacia Chile, presentan un escenario invernal.

En la Ruta 259 hay sectores con nieve, escarcha y calzada resbaladiza, especialmente entre Esquel y Trevelin, donde continúa nevando.

En la Ruta 260, hacia Paso Huemules, se informó la presencia de nieve, hielo, fuertes heladas y bancos de niebla. Además:

continúa un operativo por un camión volcado en el kilómetro 23;

hay sectores en obra entre los kilómetros 59 y 82;

es obligatorio portar cadenas para circular.

Vialidad insiste en extremar los cuidados

Desde el organismo recordaron que, si bien todas las rutas permanecen habilitadas, las condiciones cambian permanentemente debido a las bajas temperaturas y las precipitaciones.

Por ello recomiendan reducir la velocidad, respetar la señalización, mantener distancia de frenado y conducir con extrema precaución, especialmente en los sectores donde continúan las nevadas y las tareas de mantenimiento.