Estado de las rutas en Chubut: habilitadas, pero con nieve, hielo y neblina

El último parte, emitido a las 8:00 de este jueves 30 de julio, recomienda conducir con extrema precaución, especialmente en los sectores cordilleranos y del centro provincial.
Ruta 3: transitable, pero con obras y sectores complicados
La Ruta Nacional 3 permanece habilitada en toda la provincia. Sin embargo, entre Garayalde y Comodoro Rivadavia se registran banquinas con nieve y barro, baches en distintos sectores y trabajos de distribución de sal.
En el tramo Comodoro Rivadavia-Ramón Santos también hay desvíos por obras, presencia de maquinaria vial y animales sueltos, por lo que se solicita reducir la velocidad.
La Ruta 25 presenta nieve y agua nieve hacia el oeste
Las condiciones empeoran a medida que se avanza hacia la cordillera.
Entre Paso de Indios y Tecka, la calzada presenta nieve, escarcha, baches y deformaciones, mientras continúa nevando y la visibilidad se reduce por la neblina. Vialidad recomendó transitar con extrema precaución.
También se reportan lloviznas, agua nieve y neviscas entre Las Plumas, Los Altares y Paso de Indios.
Ruta 40: hielo, bancos de niebla y neviscas
La Ruta Nacional 40 concentra algunas de las condiciones más complejas.
En distintos tramos entre Río Mayo, Gobernador Costa, Tecka, Esquel y Cholila se registran:
hielo y escarcha sobre la calzada,
nieve acumulada,
fuertes heladas,
bancos de niebla,
neviscas,
banquinas inestables con barro y nieve.
Además, entre Facundo y Tamariscos existen deformaciones en la calzada y un desvío de ripio donde se recomienda circular a un máximo de 60 km/h.
Precaución en las rutas cordilleranas
Las rutas 259 y 260, que conectan con los pasos fronterizos hacia Chile, presentan un escenario invernal.
En la Ruta 259 hay sectores con nieve, escarcha y calzada resbaladiza, especialmente entre Esquel y Trevelin, donde continúa nevando.
En la Ruta 260, hacia Paso Huemules, se informó la presencia de nieve, hielo, fuertes heladas y bancos de niebla. Además:
continúa un operativo por un camión volcado en el kilómetro 23;
hay sectores en obra entre los kilómetros 59 y 82;
es obligatorio portar cadenas para circular.
Vialidad insiste en extremar los cuidados
Desde el organismo recordaron que, si bien todas las rutas permanecen habilitadas, las condiciones cambian permanentemente debido a las bajas temperaturas y las precipitaciones.
Por ello recomiendan reducir la velocidad, respetar la señalización, mantener distancia de frenado y conducir con extrema precaución, especialmente en los sectores donde continúan las nevadas y las tareas de mantenimiento.