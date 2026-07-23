Vialidad Nacional emitió este jueves una advertencia para quienes deban transitar por la Ruta Nacional N° 3, en el tramo que une Garayalde con Comodoro Rivadavia, debido a las complicadas condiciones climáticas que afectan la circulación.

Ruta 3: nieve, hielo y animales sueltos complican el tramo entre Garayalde y Comodoro

Según el último parte oficial, la calzada se encuentra resbaladiza por la presencia de nieve y hielo en distintos sectores, mientras que las heladas persistentes y la neblina reducen considerablemente la visibilidad.

A este panorama se suma la presencia de barro y nieve sobre las banquinas, lo que incrementa el riesgo de despistes, además de fuertes vientos y animales sueltos, dos factores que obligan a extremar los cuidados al volante.

Equipos trabajan sobre la ruta

Mientras se mantienen las condiciones adversas, personal de Vialidad Nacional continúa desplegado sobre el corredor realizando tareas de despeje de nieve y distribución de sal para mejorar la adherencia de los vehículos y garantizar la transitabilidad.

Desde el organismo solicitaron respetar la señalización y reducir la velocidad en los sectores donde trabajan las máquinas viales.

Recomendaciones para viajar

Las autoridades recomiendan circular solo si es necesario y hacerlo con extrema precaución.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Reducir la velocidad.

Mantener una amplia distancia de frenado con otros vehículos.

Evitar maniobras bruscas.

Circular con las luces bajas encendidas.

Verificar el estado de los neumáticos antes de emprender el viaje.

Prestar especial atención a la presencia de equipos viales y animales sobre la ruta.

Las condiciones pueden modificarse rápidamente debido a las bajas temperaturas, por lo que se aconseja consultar el estado actualizado de las rutas antes de iniciar cualquier viaje.