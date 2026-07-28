Las condiciones climáticas continúan afectando la transitabilidad en gran parte de las rutas nacionales que atraviesan Chubut.

Estado de las rutas en Chubut: nieve, hielo y neblina

De acuerdo con el último parte de Vialidad Nacional, actualizado este martes 28 de julio a las 8:00, todas las rutas permanecen habilitadas, aunque en numerosos sectores se registran nieve, hielo, escarcha, neblina y fuertes heladas, por lo que se recomienda extremar las precauciones al conducir.

Uno de los tramos más comprometidos es la Ruta Nacional Nº 3 entre Garayalde y Comodoro Rivadavia, donde la calzada presenta nieve e hielo en distintos sectores, además de baches, bancos de niebla y nevadas. En la zona trabajan equipos de Vialidad despejando la calzada y distribuyendo sal, mientras se solicita transitar con extrema precaución.

También sobre la Ruta Nacional Nº 3, entre Comodoro Rivadavia y el límite con Santa Cruz, la circulación está habilitada, aunque hay calzada húmeda, lloviznas y un desvío por obras en Ramón Santos, además de la presencia de animales sueltos.

Sectores con mayor complejidad

Las rutas que atraviesan el centro y sudoeste provincial presentan condiciones invernales que obligan a reducir la velocidad.

En la Ruta Nacional Nº 26, tanto entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento como entre Sarmiento y el empalme con la Ruta 40, hay sectores con escarcha, hielo, barro y nieve sobre las banquinas, además de neblina, heladas y neviscas.

Sobre la Ruta Nacional Nº 40, desde el límite con Santa Cruz hasta Río Mayo, y entre Río Mayo y el empalme con la Ruta 26, se reportan sectores con hielo, nieve, barro y bancos de niebla, por lo que Vialidad solicita circular con extrema precaución.

Más al norte, entre Facundo y Tamariscos, la Ruta 40 presenta deformaciones de calzada y un desvío de ripio con barro y escarcha, donde se recomienda no superar los 60 km/h.

Cordillera con nieve y cadenas obligatorias

Las condiciones más exigentes se registran en la zona cordillerana.

En la Ruta Nacional Nº 260, que conduce al Paso Huemules, la calzada presenta nieve, hielo y escarcha, además de sectores en obra, camiones volcados sobre las banquinas y bancos de niebla.

En ese tramo es obligatorio portar cadenas, mientras maquinaria vial trabaja en el despeje y mantenimiento del camino.

Situaciones similares se presentan en la Ruta Nacional Nº 259, hacia Trevelin y el límite con Chile, donde se registran nieve, barro y neviscas.

Recomendaciones para quienes viajen

Vialidad Nacional recordó que, antes de emprender un viaje, es importante consultar el estado actualizado de las rutas y respetar toda la señalización existente.

Además, recomienda:

Reducir la velocidad en sectores con hielo o nieve.

Mantener una mayor distancia de frenado.

Circular con luces bajas encendidas.

No realizar maniobras de sobrepaso en zonas de baja visibilidad.

Portar cadenas en los sectores donde su uso es obligatorio.

Las autoridades también advirtieron sobre la presencia de animales sueltos en distintos corredores viales de la provincia, una situación que exige máxima atención durante la conducción.