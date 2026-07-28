Coordinan la instalación de 50 módulos más para damnificados por el Hermitte

Equipos técnicos avanzan en las tareas de mensura y planeamiento urbano para la segunda etapa de soluciones habitacionales.

Integrantes de lLa Secretaría de Ordenamiento Territorial llevaron adelante el pasado viernes una importante reunión de trabajo junto al personal del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU) para coordinar las tareas técnicas y operativas que permitirán la implantación de 50 nuevos módulos habitacionales, correspondientes a la segunda etapa de entregas destinadas a las familias damnificadas por el deslizamiento del Cerro Hermitte, ocurrido el 18 de enero.

El encuentro contó con una amplia representación institucional de ambos estamentos. Por parte de la Provincia participaron las áreas de Agrimensura y Desarrollos; mientras que por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia formaron la Secretaría de Ordenamiento Territorial, la Dirección de Agrimensura y la Subsecretaría de Planeamiento.

Al respecto, el secretario de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández, remarcó la importancia del trabajo articulado al sostener que "el objetivo fue coordinar de manera conjunta el desarrollo urbanístico, que tiene que ver primero con la evaluación de la mensura entre Provincia y Municipio para luego avanzar en las 50 viviendas que se van a realizar para la segunda etapa de entrega a los damnificados del Cerro Hermitte".

Asimismo, Hernández enfatizó el valor del trabajo en equipo entre ambos estamentos. "El planeamiento urbano de lo que va a ser la solución habitacional para los afectados por el Cerro Hermitte está siendo coordinado tanto por la Municipalidad como con la Provincia, con el único fin de generar un desarrollo mancomunado", apuntó el funcionario.

Esta articulación política y técnica resulta fundamental para garantizar que cada intervención se realice de manera ordenada, cumpliendo estrictamente con los aspectos urbanísticos, técnicos y legales que demanda este proyecto.

En dicho sentido, desde la Municipalidad se ratificó el compromiso de continuar trabajando de forma coordinada con los distintos organismos provinciales para fortalecer la planificación urbana y consolidar respuestas concretas que mejoren la calidad de vida de los vecinos.