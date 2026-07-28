"Lo soñamos cuando era intendente y hoy es una realidad"

Aunque aún no tuvo su inauguración oficial, hace unas semanas abrió sus puertas en Comodoro el Instituto de Neurociencias de la Patagonia, la primera sede de INECO en la región y el primer centro integral de neurorehabilitación de la Patagonia.

El diputado nacional Juan Pablo Luque, junto a concejales del bloque Arriba Chubut de Comodoro, visitó las instalaciones distribuidas en tres pisos del Centro Médico y Deportivo de Petroleros Jerárquicos. Allí tomó nota de que ya tuvieron más de 70 consultas, no solo de Comodoro sino de toda la región e incluso fuera del país.

El exintendente fue recibido por el director médico, Hernán Barreda, y la empresaria Solange Freile, quien apostó en los últimos años a construir esta idea de Luque y Facundo Manes cuando el primero era intendente de Comodoro y el segundo presidente de la Fundación Ineco.

En ese marco, Luque recordó que “en 2020, en una visita de Facundo Manes a Comodoro, pensamos en el sueño de traer la experiencia Ineco a Comodoro, lo firmamos y dije que Comodoro sería el primer centro de neurociencia de toda la Patagonia. La situación económica y los cambios de gestiones políticas demoraron la ejecución, pero el proyecto siguió avanzando y hoy es una realidad. Felicito al sector privado por apostar a una necesidad de la ciudad y la región”.

Al recorrer las instalaciones, Luque y Freile recordaron los inicios de la idea que hace seis años debió postergarse por la pandemia. El objetivo era crear un Centro CITES en Comodoro -que era el tratamiento de neurología y neurociencia aplicado al conocimiento-, primero con capacitaciones a los especialistas locales y luego comenzar con la ejecución de un centro especializado para las terapias.

La situación económica de fines de la gestión nacional anterior y gran parte de la actual, postergaron la puesta a punto que recién este año pudieron apuntalar. “La incertidumbre económica y los cambios de precios hacían imposible adquirir la tecnología necesaria. Pero nunca paramos de desarrollar el proyecto y de a poco fuimos incorporando las máquinas y atrayendo profesionales”, comentó Solange Freile, socia del proyecto.

Luque valoró tanto a la empresaria, como al sindicato de petroleros jerárquicos por invertir en suplir una demanda sanitaria que es necesaria en toda la región. “La demanda en rehabilitación de todo tipo de diagnósticos es inmensa y eso es lo que veíamos en nuestra gestión que nos motivó a avanzar en la idea de traer INECO a Comodoro. Lamentablemente, la gente de cualquier lugar de la provincia muchas veces se tiene que ir a Buenos Aires solo por una consulta. Ahora hay un centro especializado para todas las edades en Comodoro y es una excelente noticia en el medio de tantas malas que tuvimos en estos últimos años”, sostuvo.

Por último, el legislador nacional destacó que “la concreción de un centro INECO en la región demuestra que cuando el sector político tiene un proyecto interesante y se conjuga con un sector empresarial que quiere a su ciudad y se arriesga a invertir en tiempos difíciles, las cosas suceden”.