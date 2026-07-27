El exsecretario de Industria José Ignacio de Mendiguren salió al cruce del presidente Javier Milei luego de ser blanco de fuertes descalificaciones durante el acto de inauguración de la 137° Exposición Rural de Palermo.

De Mendiguren respondió a los insultos de Milei: "No imagino cobardía mayor"

A través de un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, el exfuncionario cuestionó el tono del mandatario, defendió su trayectoria en la función pública y sostuvo que el jefe de Estado "degrada la palabra presidencial" al utilizar agravios personales contra quienes piensan distinto.

La respuesta llegó pocas horas después de que Milei interrumpiera su discurso en La Rural para lanzar insultos contra De Mendiguren, en un episodio que rápidamente generó repercusiones políticas y volvió a poner en el centro de la escena el estilo confrontativo del Presidente.

"Hoy me tocó a mí, como antes a tantos otros"

En su publicación, De Mendiguren aseguró que el episodio no fue un hecho aislado y recordó que distintos dirigentes políticos, periodistas, economistas y empresarios también fueron objeto de ataques públicos por parte del mandatario.

"Hoy me tocó a mí, como antes a tantos otros, ser injuriado por el Presidente. Algunos de los que recibieron insultos todavía peores en el pasado, y aun con causas, hoy son sus ministros", escribió, en una frase con la que también cuestionó las contradicciones políticas del oficialismo.

El exfuncionario consideró preocupante que quien ocupa la máxima magistratura del país recurra al agravio como forma de confrontación política y advirtió que ese comportamiento termina afectando la calidad institucional.

"No imagino cobardía mayor"

El tramo más contundente del descargo estuvo dirigido a la forma en que Milei utiliza su investidura presidencial para confrontar con dirigentes que, según sostuvo, no cuentan con las mismas herramientas para responder.

"Es triste que la máxima autoridad política del país degrade así su propia palabra y, con ella, la democracia de todos. Es penoso insultar a alguien sabiendo que no tiene el mismo sillón desde donde contestar. No imagino cobardía mayor", expresó.

La frase se convirtió rápidamente en uno de los ejes del debate político de la jornada y fue ampliamente replicada en redes sociales.

Defendió su paso por la función pública

Además de responder a los agravios personales, De Mendiguren rechazó las acusaciones económicas que Milei lanzó durante su discurso y reivindicó su trayectoria en el Estado.

"Sobre lo que dijo, no hace falta perder ni un minuto. A pesar de los cargos ejercidos, no he tenido ni una sola causa ni denuncia", afirmó.

Con esa declaración buscó despejar las imputaciones realizadas por el Presidente y remarcar que nunca enfrentó procesos judiciales vinculados con su desempeño como funcionario.

"Las ideas se defienden con hechos"

En el cierre de su mensaje, el exsecretario de Industria llamó a recuperar un debate político basado en argumentos y no en descalificaciones personales.

"Las ideas se defienden con hechos, no con insultos", concluyó, marcando distancia del estilo discursivo que caracteriza a Milei desde su llegada a la Presidencia.

El cruce se suma a una serie de enfrentamientos públicos protagonizados por el mandatario con dirigentes opositores y exfuncionarios, en un contexto de creciente tensión política tras su paso por la Exposición Rural.