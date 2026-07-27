El gobernador bonaerense Axel Kicillof cuestionó con dureza al presidente Javier Milei tras sus declaraciones contra el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva durante un acto político en Brasil. Además de acusarlo de "hacer pasar vergüenza" a la Argentina, advirtió que ese tipo de acciones pueden perjudicar la relación con el principal socio comercial del país.

Kicillof apuntó contra Milei por sus críticas a Lula: "Nos hace pasar vergüenza"

"Milei nos hace pasar vergüenza insultando y agrediendo por motivos ideológicos. No comprende el papel que desempeña como presidente", sostuvo Kicillof al referirse a la participación del jefe de Estado en el lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro en San Pablo.

"Pone en riesgo el trabajo de los argentinos"

El mandatario bonaerense afirmó que la política exterior no puede quedar supeditada a diferencias ideológicas y consideró que la postura del Gobierno nacional afecta los intereses económicos del país.

"Brasil es nuestro principal socio comercial. Con estas tonterías y payasadas pone en riesgo inversiones, fuentes de trabajo e intereses colectivos del pueblo argentino", expresó.

Kicillof también reveló que se comunicó con el canciller brasileño, Mauro Vieira, para transmitirle un mensaje de respaldo al gobierno de Lula y tomó distancia de la posición adoptada por Milei.

Las declaraciones del gobernador llegaron después de que Milei volviera a calificar a Lula como "ladrón y presidiario" durante un acto en Brasil, donde también respaldó públicamente a Flávio Bolsonaro.

Los dichos del Presidente generaron una fuerte reacción del oficialismo brasileño y reavivaron el debate político en Argentina.

A las críticas de Kicillof se sumaron dirigentes del Frente Renovador, legisladores nacionales y provinciales e intendentes bonaerenses, quienes cuestionaron que el Gobierno priorice la confrontación política con Brasil por encima de la relación estratégica entre ambos países.