El inconveniente fue detectado en la zona de Alma Gaucha. Podría registrarse baja presión en los sectores altos.

Avería en el acueducto del '99: por ahora no cortan el agua

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que este martes 28 de julio, alrededor del mediodía, se detectó una avería en el acueducto del '99, en el tramo ubicado en la zona de Alma Gaucha, entre las estaciones de bombeo de Valle Hermoso y Cerro Negro.

Desde la prestataria indicaron que, por el momento, la falla no ocasionará un corte en el suministro de agua potable. Sin embargo, advirtieron que los vecinos que residen en las zonas altas de Comodoro Rivadavia podrían experimentar una disminución en la presión del servicio.

Asimismo, señalaron que personal operativo ya trabaja en el lugar realizando las tareas de desagote para luego avanzar con la reparación del acueducto, con el objetivo de normalizar el funcionamiento del sistema en el menor tiempo posible.

Ante esta situación, la SCPL solicitó a la comunidad realizar un uso racional y responsable del agua mientras se desarrollan las tareas de reparación, a fin de preservar las reservas y garantizar el abastecimiento.