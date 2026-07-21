Los trabajos se llevarán a cabo este miércoles, entre las 6 y las 20, en un tramo comprendido entre las estaciones de bombeo Valle Hermoso y Cerro Dragón.

Habrá mantenimiento en el acueducto, pero sin cortar el agua

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que este miércoles 22 de julio se llevarán adelante tareas de mantenimiento programadas en el acueducto del '66, en el marco del Plan de Mantenimiento Anual del Sistema de Acueductos.

Las labores se desarrollarán entre las 6:00 y las 20:00 sobre un tramo ubicado entre la Estación de Bombeo Valle Hermoso y la Estación de Bombeo Cerro Dragón, donde se realizarán trabajos de reacondicionamiento de la infraestructura.

Desde la prestadora del servicio aclararon que no está previsto interrumpir el suministro de agua en Comodoro Rivadavia, ya que las reservas actuales se encuentran en niveles óptimos y permitirán mantener la distribución durante la ejecución de las tareas.

No obstante, la SCPL solicitó a la comunidad realizar un uso racional del agua mientras se desarrollan los trabajos, a fin de colaborar con la estabilidad del sistema de abastecimiento.