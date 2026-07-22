La SCPL informó que una falla eléctrica interrumpió el bombeo del sistema en la zona de Alma Gaucha.

Una avería en el acueducto del '99 obligó a suspender tareas, pero no habrá corte de agua

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que durante las primeras horas de este miércoles 22 de julio se detectó una avería en el acueducto del '99, a la altura de Alma Gaucha, entre las estaciones de bombeo Valle Hermoso y Cerro Negro.

Según detalló la prestataria, el inconveniente se originó por una falla eléctrica que provocó la detención del bombeo del sistema, lo que obligó a suspender de manera momentánea los trabajos de mantenimiento que estaban previstos para este miércoles en el acueducto del '66.

Desde la SCPL aclararon que, por el momento, no está previsto interrumpir el suministro de agua. No obstante, advirtieron que los vecinos que residen en las zonas más altas de Comodoro Rivadavia podrían experimentar una disminución en la presión del servicio.

Asimismo, indicaron que personal operativo ya trabaja en el sector afectado realizando las tareas de desagote necesarias para acceder al lugar de la avería y avanzar con las reparaciones.

Finalmente, la cooperativa solicitó a la comunidad hacer un uso responsable y racional del agua mientras se desarrollan las tareas de reparación del sistema.