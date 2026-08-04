Cerro Hermitte: el jueves empieza la revisión del sistema de puntaje

Se extenderá hasta el 20 y se podrán presentar impugnaciones administrativas. El listado quedará publicado este miércoles.

En el marco del proceso de evaluación y priorización de soluciones habitacionales que lleva adelante el Municipio, comenzará este jueves el período establecido para la presentación de impugnaciones administrativas sobre el sistema de puntaje correspondiente.

Las presentaciones deberán realizarse dentro de ese período, sin computarse los sábados, domingos, ni el feriado nacional del lunes 17 de agosto. La impugnación constituye una herramienta destinada exclusivamente a corregir posibles errores u omisiones que puedan afectar la correcta aplicación del sistema de puntaje, garantizando transparencia, igualdad de trato y el debido proceso.

De esta manera, cada situación podrá ser revisada sobre la base de documentación y pruebas objetivas. El procedimiento se encuentra establecido en el artículo 15 de la Resolución Municipal Nº 0558/2026. El listado se encuentra en el sitio oficial municipal https://www.comodoro.gov.ar/scoring-sismografica/

PRESENTACION DE LA IMPUGNACION

Las impugnaciones deberán presentarse de manera presencial mediante una nota escrita dirigida a la Comisión Especial de Evaluación y Priorización de Soluciones Habitacionales, acompañada por toda la documentación que respalde lo solicitado.

La presentación deberá hacer referencia al Expediente Municipal N.º 2060-M-2026 e incluir nombre y apellido del solicitante, DNI, domicilio real, teléfono y/o correo electrónico de contacto, una descripción clara de la impugnación y la documentación o pruebas que acrediten los hechos planteados.

Desde el Municipio se recuerda la importancia de consignar correctamente los datos de contacto, ya que serán utilizados por la Comisión para realizar las notificaciones correspondientes y comunicar la resolución de cada caso.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Resolución Municipal Nº 0558/2026, las impugnaciones únicamente podrán fundamentarse en errores materiales en los datos relevados, omisión de información relevante debidamente acreditable, falsedad o inexactitud en las declaraciones juradas, incorrecta aplicación de los criterios de evaluación y priorización previstos para el sistema de puntaje, existencia de incompatibilidades o situaciones de doble beneficio, o circunstancias objetivas y comprobables que evidencien una alteración sustancial en la correcta aplicación del procedimiento.

No serán admitidas aquellas presentaciones basadas únicamente en opiniones personales, en el desacuerdo con el resultado obtenido o en situaciones que no se encuentren debidamente acreditadas mediante documentación respaldatoria.

Las presentaciones se recibirán de manera presencial en la Secretaría de Ordenamiento Territorial, ubicada en calle Dalle Mura y Massini Nº 221, segundo piso, Oficina de Planeamiento, de lunes a viernes, en el horario de 9:00 a 15:00.

Una vez recibida cada impugnación, la Comisión analizará la documentación presentada y podrá solicitar informes adicionales o realizar verificaciones cuando resulte necesario. Cada presentación será resuelta mediante un dictamen fundado dentro del plazo máximo de diez días hábiles administrativos, contados desde el vencimiento del período de presentación.

Asimismo, se informó que la presentación de una impugnación no suspende el procedimiento, salvo que exista una decisión expresa y fundada de la Comisión. Esta instancia permitirá corregir posibles errores, incorporar información acreditada y garantizar que todas las familias sean evaluadas bajo criterios objetivos, técnicos y verificables, en el marco del proceso de definición de prioridades habitacionales.