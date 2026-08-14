Llega EDUCO 2026: una experiencia para aprender y crear

Con el lema “Acá aprendemos, creamos y construimos futuro”, el 3 y 4 de septiembre en el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia tendrá lugar la tercera edición de EDUCO 2026, la muestra educativa y tecnológica de la Patagonia. El encuentro con entrada libre y gratuita, reunirá a instituciones educativas, universidades, docentes, estudiantes, organismos públicos, organizaciones sociales y actores del sector productivo.

Organizada por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Agencia Comodoro Conocimiento y Desarrollo, la propuesta busca consolidar un espacio de encuentro donde la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación se vinculen con el desarrollo local.

En este sentido, el presidente de Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate, destacó la importancia de sostener este tipo de espacios y señaló que “EDUCO, propone pensar la educación no solamente desde el aula, sino también desde su vínculo con la ciencia, la tecnología, el trabajo y el desarrollo productivo. Queremos que quienes participen puedan conocer, experimentar y, sobre todo, descubrir nuevas posibilidades para construir su futuro”.

En la edición 2026, los visitantes podrán recorrer la muestra y participar de experiencias relacionadas con la realidad virtual, la robótica y la inteligencia artificial, además de acceder a diferentes propuestas orientadas a acercar el conocimiento y las nuevas tecnologías a la comunidad.

En la relación a las propuestas que incluirán muestras educativas, talleres, laboratorios, espacios de articulación institucional y actividades destinadas a estudiantes, docentes y público en general, Zárate remarcó que “uno de los objetivos es que EDUCO sea una experiencia. No se trata solamente de observar lo que hacen las instituciones, sino de participar, experimentar, crear y aprender. La ciencia y la tecnología forman parte de nuestra vida cotidiana y queremos generar un espacio donde puedan ser apropiadas por toda la comunidad”.

CINCO EJES

Una de las novedades de esta tercera edición, será la posibilidad de que los visitantes puedan construir su propio mapa de futuro mediante un pasaporte de actividades, que les permitirá recorrer distintas experiencias dentro de la muestra. Todas las actividades del evento estarán sustentadas en cinco grandes ejes: Educación para crecer; Talento para conectar; Innovación para transformar; Empleo para potenciar y Desarrollo para impulsar.

Dichos ejes buscan mostrar que la formación, el talento, la innovación, el empleo y el desarrollo, forman parte de un mismo proceso y que su articulación resulta fundamental para generar nuevas oportunidades en la ciudad y la región.

“Tenemos una ciudad con universidades, instituciones educativas, investigadores, emprendedores, empresas, trabajadores y jóvenes con muchísimo potencial. El desafío es generar los espacios para que esas capacidades se encuentren y se conecten. EDUCO, busca justamente fortalecer esas articulaciones y ponerlas al servicio del desarrollo de Comodoro y de la región”, expresó Zárate.

TERRITORIO DE CONOCIMIENTO

EDUCO, se presenta como un laboratorio vivo de aprendizaje, donde estudiantes, docentes, científicos, instituciones y empresas pueden compartir saberes y co-crear soluciones para los desafíos del presente y del futuro. “Cuando hablamos de construir un territorio del conocimiento hablamos de generar oportunidades concretas para las nuevas generaciones. Educación, tecnología, innovación y producción, tienen que dialogar entre sí porque allí también se construye el futuro de nuestra ciudad”, concluyó el funcionario.