El municipio avanza con el mantenimiento de gimnasios escolares

El intendente encabezó una recorrida por las obras de reacondicionamiento integral en la Escuela 742 del barrio Las Orquídeas. Los trabajos forman parte del plan anual de inversión en infraestructura deportiva y educativa que beneficia a miles de vecinos.

En el marco del programa de mantenimiento de infraestructura deportiva y educativa, el intendente Othar Macharashvili, junto al presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez; el secretario de Infraestructura, Fernando Ostoich; y la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, entre otros funcionarios locales, visitaron las instalaciones del gimnasio de la Escuela N° 742, donde se concretaron importantes obras de reparación y puesta en valor.

Estas labores responden a un esquema de trabajo conjunto entre el Ejecutivo local y los establecimientos educativos, para garantizar espacios seguros y en óptimas condiciones, utilizables tanto para el dictado de clases como para las actividades deportivas municipales que se desarrollan fuera del horario escolar.

Al respecto, el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, destacó la continuidad del plan integral, al sostener que "estamos cumpliendo con la planificación que nos trazamos para cada año en los distintos establecimientos educativos de uso común con la comunidad”.

“Esto -continuó-, forma parte de un programa de inversión anual que sostenemos para alrededor de 25 gimnasios que utilizamos de manera simultánea. Hoy, a pesar de que la coyuntura hace que sea un esfuerzo cada vez mayor, realizamos trabajos de pintura, reparación, calefacción, iluminación y limpieza exterior en la escuela N° 742, manteniendo de esta manera el compromiso de responder a las necesidades como corresponde".

PARA USO DE LA COMUNIDAD

Las mejoras implementadas en la Escuela 742 incluyeron la reparación estructural del suelo con pintura de alto tránsito adaptada a la disciplina deportiva, el delimitado de canchas de hándbol y vóley, el reacondicionamiento del escenario y la renovación del sistema de iluminación interior. Además, en el sector exterior, se instalaron reflectores para reforzar la seguridad en el ingreso matutino de los estudiantes y se colocó un nuevo bicicletero.

Por su parte, la responsable de la sede por parte de Comodoro Deportes, Evangelina Nahuel, valoró el alcance de los trabajos ejecutados: "Es un espacio que se utiliza los 365 días del año, unificando la actividad escolar, las colonias y las escuelas deportivas municipales. En esta sede, después de las 18:00 horas, concentramos la disciplina de hándbol y sumamos espacio para el Newcom, una disciplina que viene creciendo a gran paso. Contar con el suelo reparado, la iluminación adecuada y mayor seguridad en el predio nos permite brindar una mejor atención a todos los vecinos que se acercan", puntualizó.