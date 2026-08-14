Rutas habilitadas, pero piden extrema precaución por lluvia, nieve y barro

Vialidad Nacional actualizó este viernes el estado de las rutas. En los accesos a Comodoro Rivadavia hay sectores húmedos, viento y banquinas con barro y nieve.

Las rutas nacionales de Chubut permanecen habilitadas este viernes 14 de agosto, aunque las condiciones climáticas obligan a circular con precaución en numerosos sectores de la provincia.

Según el parte actualizado a las 8:00, uno de los tramos que requiere atención es la Ruta Nacional 3 entre Garayalde y Comodoro Rivadavia, donde la calzada se encuentra húmeda y con sal en algunos sectores, además de presentar baches. Las banquinas están inestables y con barro, mientras se registran viento y lloviznas. Equipos de Vialidad Nacional trabajan distribuyendo sal.

Entre Comodoro Rivadavia y el límite con Santa Cruz, la RN 3 también está habilitada. La calzada se encuentra normal, aunque deformada en algunos puntos, y las banquinas presentan humedad. Además, continúan los trabajos en la zona urbana de la ciudad y se mantiene un desvío por obras en Ramón Santos.

Precaución en la Ruta 26

La Ruta Nacional 26 entre Comodoro y Sarmiento permanece transitable, pero presenta sectores de calzada húmeda por el riego con sal y banquinas con barro y nieve. También se advierte por viento y presencia de animales sueltos.

La situación es similar entre Sarmiento y el empalme con la Ruta 40, donde además se registran lloviznas.

Las mayores dificultades se concentran en sectores de las rutas 40 y 260, principalmente por la presencia de nieve, barro, hielo y escarcha.

En la RN 260, entre el empalme con la Ruta 40 y el límite con Chile, se solicita extrema precaución y portar cadenas, debido a sectores con hielo, escarcha, barro, agua y nieve.

Por su parte, la Ruta 40 permanece habilitada en sus distintos tramos dentro de Chubut, aunque presenta calzada húmeda, banquinas con nieve y barro y sectores con deformaciones.

Vialidad Nacional recomienda reducir la velocidad, respetar la señalización y extremar las precauciones antes de emprender un viaje, especialmente ante las condiciones invernales que afectan distintos puntos de la provincia.