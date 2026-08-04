Rutas de Chubut habilitadas, pero con barro, nieve y sectores complicados

Vialidad Nacional informó que las principales rutas de la provincia permanecen transitables este martes 4 de agosto. Sin embargo, las condiciones invernales continúan afectando varios corredores, con calzadas húmedas, barro, nieve, heladas y neblina. En la Ruta 260 directamente recomiendan no viajar si no es indispensable.

Las rutas nacionales que atraviesan Chubut se encuentran habilitadas este martes, aunque las condiciones están lejos de ser normales en buena parte del territorio provincial. Las lluvias, la nieve acumulada y las bajas temperaturas obligan a circular con precaución, especialmente en la cordillera y el sudoeste.

En la Ruta Nacional 3, entre Arroyo Verde y Comodoro Rivadavia, predominan las calzadas normales o húmedas, con barro en las banquinas y algunos sectores deformados. Entre Garayalde y Comodoro se advierten además baches y sectores tratados con sal. Desde Comodoro hacia el límite con Santa Cruz, la ruta permanece habilitada, aunque continúa el desvío por obras en Ramón Santos.

Para quienes circulen por la Ruta Nacional 26 entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento, la calzada se encuentra húmeda por el riego con sal y las banquinas presentan barro y nieve. Una situación similar se registra desde Sarmiento hasta el empalme con la Ruta 40.

Más complicaciones en la cordillera

Las condiciones se vuelven más adversas sobre la Ruta Nacional 40. Entre el límite con Santa Cruz y Río Mayo, y desde allí hasta el empalme con la RN 26, hay calzada húmeda, nieve y barro en las banquinas, además de heladas.

Entre Gobernador Costa y Tecka, así como en dirección hacia Cholila y El Bolsón, aparecen sectores mojados por lluvia, lloviznas, neblina y acumulación de nieve en las banquinas. Entre Leleque y arroyo Madera también se advierte sobre deformaciones de la calzada.

En la Ruta Nacional 259, desde Esquel hacia Trevelin y la frontera con Chile, las lluvias mantienen húmeda la calzada y hay sectores con barro, mientras continúan trabajando equipos de Vialidad Nacional.

Ruta 260: recomiendan no viajar

El panorama más delicado se presenta en la Ruta Nacional 260, entre el empalme con la Ruta 40 y el límite con Chile.

Allí se reportan sectores con nieve, hielo y escarcha, banquinas inestables y obras entre los kilómetros 59 y 82. También persisten deformaciones entre Lago Blanco y Paso Huemules.

Por estas condiciones se exige la portación obligatoria de cadenas y se solicita transitar con extrema precaución. Además, la recomendación oficial es contundente: si el viaje no resulta estrictamente necesario, evitar circular por esta ruta hasta que mejoren las condiciones climáticas.

En todo el territorio provincial también se advierte por la presencia de animales sueltos y maquinaria vial trabajando. El parte fue actualizado a las 8:00 de este martes 4 de agosto.