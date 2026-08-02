Nieve y escarcha complican el tránsito en la Ruta 26

Vialidad Nacional advirtió sobre condiciones adversas entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento por la presencia de nieve, escarcha, neblina y banquinas con barro. Personal del organismo realiza tareas de despeje y recomienda portar cadenas.

La Ruta Nacional 26 presenta condiciones de circulación complejas durante la mañana de este domingo en el tramo que conecta Comodoro Rivadavia con Sarmiento, según informó Vialidad Nacional.

De acuerdo con el parte oficial, la calzada permanece húmeda por el riego con sal y, en distintos sectores, se registra acumulación de nieve y escarcha. A esto se suman banquinas con nieve y barro, además de bancos de neblina que reducen la visibilidad.

Mientras tanto, equipos de Vialidad Nacional llevan adelante tareas para retirar la nieve acumulada sobre la calzada y las banquinas, con el objetivo de mejorar las condiciones de transitabilidad.

Frente a este panorama, el organismo recomendó circular con extrema precaución, portar cadenas y postergar los viajes que no resulten indispensables hasta que las condiciones meteorológicas sean más favorables.