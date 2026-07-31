Vialidad advirtió por hielo y neblina: así están las rutas de Chubut este viernes

Las rutas nacionales que atraviesan Chubut continúan habilitadas al tránsito, aunque las condiciones invernales obligan a extremar los cuidados al volante.

El parte emitido por Vialidad Nacional a las 8:00 de este viernes 31 de julio señala la presencia de calzadas húmedas, sectores con hielo y escarcha, bancos de neblina y banquinas con barro y nieve en distintos puntos del territorio provincial.

Si bien no hay cortes de circulación, el organismo recomienda reducir la velocidad y respetar la señalización, ya que las condiciones pueden variar rápidamente según la zona.

En la Ruta Nacional 3, principal corredor de la provincia, el tránsito es normal, aunque persisten algunos sectores complicados. Entre Trelew y Garayalde la calzada permanece húmeda y, por momentos, mojada por la lluvia, mientras que entre Garayalde y Comodoro Rivadavia se registran escarcha, baches y banquinas con nieve y barro. A esto se suma la presencia de animales sueltos, neblina y equipos de Vialidad distribuyendo sal.

Por otra parte, el tramo que une Comodoro Rivadavia con Ramón Santos continúa con un desvío por obras en la zona urbana y la calzada permanece mojada por las precipitaciones registradas durante las últimas horas.

Las condiciones también requieren atención sobre la Ruta Nacional 25. En dirección al oeste predominan las calzadas húmedas, sectores con escarcha, barro y deformaciones del pavimento. El tramo entre Paso de Indios y Tecka presenta además heladas, neblina y banquinas con nieve, mientras que entre Las Plumas y Los Altares siguen vigentes los desvíos de ripio con barro y agua.

En tanto, la Ruta Nacional 40 continúa siendo uno de los corredores más afectados por el invierno. Desde Río Mayo hasta la zona de Cholila se reportan sectores con hielo, escarcha, nieve, barro y bancos de neblina. Entre Facundo y Tamariscos se mantienen las deformaciones de la calzada y un desvío de ripio, donde se recomienda no superar los 60 kilómetros por hora.

Hacia la cordillera, las rutas 259 y 260 también exigen máxima atención. Entre Esquel y Trevelin la calzada permanece resbaladiza en algunos sectores por la presencia de escarcha, mientras que en la Ruta 260, camino al paso internacional Huemules, persisten el hielo, la nieve y las fuertes heladas. Allí continúan los trabajos viales, permanece un camión volcado sobre la banquina en el kilómetro 23 y sigue siendo obligatorio portar cadenas para circular.

Desde Vialidad Nacional reiteraron que, aunque todas las rutas permanecen abiertas, es indispensable conducir con prudencia, respetar las velocidades máximas, mantener una adecuada distancia de frenado y consultar el estado actualizado de los caminos antes de emprender viaje.