Recupero de lotes abandonados para dar respuesta a la demanda habitacional

A través de la Secretaría de Ordenamiento Territorial, el Municipio lleva adelante intensos operativos de inspección y desafectación de terrenos abandonados por más de una década. Los espacios recuperados, serán destinados prioritariamente a familias damnificadas por el deslizamiento del Cerro Hermitte y a vecinos con antigüedad en la demanda.

El Departamento de Levantamiento, dependiente de la cartera de Ordenamiento Territorial, continúa desplegando un fuerte operativo de recuperación de lotes en distintos puntos de la ciudad. Recientemente, las tareas se concentraron en los barrios Favaloro y Las Orquídeas, donde se procedió al recupero de terrenos que presentaban entre 10 y 15 años de inactividad y abandono total.

Al respecto, el secretario de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández, explicó los fundamentos normativos y el procedimiento administrativo de la medida y sostuvo que “la Ordenanza General de Tierras, establece un plazo máximo de 5 años para iniciar la construcción, el cual puede ser prorrogado siempre y cuando el titular del expediente justifique la demora. Sin embargo, en estos casos hablamos de más del doble de ese tiempo —entre 10 y 15 años— sin cerco, sin limpieza y en estado absoluto de abandono”.

En ese sentido, el funcionario remarcó que el procedimiento contempla notificaciones previas para que los titulares puedan regularizar su situación. No obstante, “al no obtener respuesta ni registro de que la persona se acercó a la Subsecretaría de Tierras, se entiende la falta de interés y el lote se recupera de manera inmediata. En caso de encontrarse materiales en el lugar, estos se retiran, se derivan al corralón municipal y quedan a disposición del Juzgado de Faltas", detalló.

En tanto, al referirse al destino de las parcelas recuperadas, destacó que el objetivo central es dar respuesta a emergencias sociales y a la demanda histórica de la ciudad, es por ello que “estamos destinando la gran mayoría de los lotes recuperados a dar respuesta a las familias afectadas por la situación del Cerro Hermitte, como así también a atender la demanda contenida de vecinos que llevan muchísimos años en lista de espera".

A su vez, el secretario indicó que las entregas se realizan de forma ágil “para evitar que los terrenos desafectados sean usurpados, por eso trabajamos con un esquema donde el lote recuperado ya tiene asignado un adjudicatario para su entrega inmediata, activando automáticamente los plazos para que la persona tome posesión y comience a ocuparlo".

"La colaboración de los vecinos es clave; muchas veces son ellos quienes advierten sobre terrenos abandonados por más de 15 años que terminan convirtiéndose en basurales clandestinos, y generando problemas de salubridad que perjudican a todo el barrio", sostuvo Hernández.

Finalmente, el titular del área, instó a los adjudicatarios a mantener sus expedientes al día: "Invitamos a todos los vecinos que tengan dudas a acercarse a la Secretaría de Tierras para consultar el estado de sus lotes. Nuestro objetivo no solo es regularizar la situación dominial de la ciudad, sino también garantizar que la tierra fiscal cumpla con su función social".