El Municipio busca articular acciones junto a INECO para fortalecer la atención en salud integral en la ciudad

Desde la Secretaría de Desarrollo Humano impulsan una agenda de trabajo conjunto para potenciar el sistema de contención municipal. La propuesta busca facilitar el acceso a tratamientos de alta complejidad y aliviar la logística diaria de los vecinos.

Este jueves, el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas, mantuvo un encuentro con el coordinador local del Instituto de Neurología Cognitiva de Comodoro Rivadavia (INECO), Dr. Hernán Barreda, con el fin de conocer la propuesta prestacional de la institución y evaluar esquemas de trabajo conjunto entre el sector público y el privado.

En la jornada de la que además participaron la subsecretaria del área, Julieta Miranda y la directora general de Promoción de Derechos para Personas con Discapacidad, Luciana Bordón, se desarrolló una recorrida para conocer en detalle la infraestructura y los servicios que INECO desplegará en la ciudad, enfocados en neurología, psiquiatría, salud mental y procesos de rehabilitación integral.

Al respecto, Rivas destacó el valor de la llegada de la institución a la zona, y destacó que para la cartera a su cargo “es fundamental escuchar de primera mano cuál es la propuesta de INECO en Comodoro Rivadavia. Hablamos de una organización líder en Argentina y Latinoamérica, con presencia en más de 20 espacios a nivel nacional, que aporta un abordaje de máxima excelencia en materia de salud cerebral y rehabilitación."

En ese sentido, el funcionario remarcó que contar con estas prestaciones en la localidad impacta de manera directa en la calidad de vida de la comunidad local y de ciudades vecinas: "En el marco del trabajo que venimos realizando desde la estructura de Desarrollo Humano y el área de Salud municipal, disponer de estas herramientas y profesionales en la ciudad y sus alrededores es sumamente significativo."

Del mismo modo, el secretario Ángel Rivas, valoró la importancia de establecer lazos de cooperación entre el Estado municipal y las instituciones privadas para potenciar el sistema de atención y acompañamiento a las familias al manifestar que “siempre es indispensable que el Estado acompañe y esté presente en todo lo que respecta a la salud y rehabilitación de las personas. El desembarco de INECO viene a sumar a ese Comodoro que construimos entre todos, por lo que seguiremos avanzando en esta agenda de trabajo compartido”.

Unificar prestaciones y evitar derivaciones fuera de la ciudad

Por su parte, la directora general de Promoción de Derechos para Personas con Discapacidad, Luciana Bordón, subrayó el impacto positivo que genera concentrar las atenciones terapéuticas en un único espacio y sostuvo que esto “implica que las personas y sus familias puedan tener en un mismo lugar diferentes prestaciones sin tener que trasladarse por distintos puntos de la ciudad. Comodoro Rivadavia cuenta con amplias distancias entre zona norte, zona sur y zona centro, lo que suele implicar dificultades de tiempo, tráfico y logística familiar”.

En esa línea, valoró la ubicación estratégica del centro en el barrio La Loma y resaltó la posibilidad de evitar viajes a otras provincias. "Tener la oportunidad de resolver estas atenciones en nuestra ciudad evita tener que trasladarse a Buenos Aires o lidiar con la complejidad logística y el trámite ante las obras sociales para pasajes u hospedaje. En caso de requerir una consulta de mayor complejidad, se puede articular directamente la derivación con INECO Buenos Aires. Contar con un centro así en Comodoro era muy necesario desde hace muchísimos años”, concluyó.