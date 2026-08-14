El Concejo se pronunció por la situación del transporte público

En la sesión del jueves, respaldaron proyectos para normalizar el servicio y también decidieron interpelar al secretario de Infraestructura.

Por unanimidad, los concejales respaldaron en la sesión de este jueves dos proyectos vinculados al transporte que presentó sobre tablas Maite Luque (Arriba Chubut). Uno de ellos pide al Ejecutivo municipal la “normalización del servicio de transporte público de pasajeros”, lo que implica que, en caso de no poder cumplir con las trazas dispuestas en el pliego licitatorio, se retomen los recorridos anteriores. La edil sostuvo que si bien el Ejecutivo municipal tiene facultades para efectuar modificaciones, “no puede hacerlo en estas condiciones”, reclamando por la aglomeración de pasajeros esperando las frecuencias, y el desconocimiento de los recorridos actuales.

En la misma sintonía, el segundo proyecto solicita al municipio que cumpla con el programa de reemplazo, instalación y construcción de garitas o refugios, tal como se dispuso por ordenanza durante 2025.

CITACION A UN FUNCIONARIO

Por otra parte, un total de 102 preguntas son las que deberá responder el secretario municipal de Obras Públicas, Fernando Ostoich, en la sesión prevista para el jueves 27 de agosto a las 11. Así lo resolvió el pleno del Concejo Deliberante, tras la presentación del pedido de interpelación que lleva la firma del concejal Omar Lattanzio (Partido Liberal de Chubut) y sus pares del bloque Arriba Chubut.

La citación fue definida argumentando “falta de respuestas a sucesivos pedidos de informes vinculados a las contrataciones, ejecuciones y presupuestos de Obra Pública”, sumadas a la inasistencia del funcionario a las diversas convocatorias a comisión.

Idéntica medida se impulsó desde el bloque Despierta Chubut, aunque el cuestionario en este caso fue dirigido al secretario de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández, para que informe sobre la gestión de la emergencia geológica y urbanística declarada ante el desmoronamiento del cerro Hermitte, haciendo especial referencia al sistema de Scoring Habitacional, el proceso de adjudicación de viviendas y la ejecución presupuestaria vinculada a esta emergencia, según fundamentó Luciana Ferreira.

El proyecto fue presentado sobre tablas, pero no obtuvo los 8 votos necesarios para ser tratado en la sesión de la fecha, por lo que fue derivado a comisión y podrá volver a tratarse en la próxima reunión en recinto.

En este contexto, Ximena González (Despierta Chubut) solicitó que la comisión 4 anticipe su reunión para este viernes 14, de modo que se cite al funcionario a esa mesa de trabajo antes del 20 de este mes, fecha en la que concluye la etapa de impugnaciones al Scoring.