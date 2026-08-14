Othar tomó juramento a sus nuevas funcionarias

Son Jordana Mrla en Gobierno y Cintia Juárez en la nueva cartera de Servicios Concesionados. Se trata de una reestructuración del equipo de gobierno del Gabinete Municipal para fortalecer la gestión del intendente, Othar Macharashvili, en el marco de una nueva etapa.

Este viernes al mediodía, el intendente Othar Macharashvili, presidió la asunción de Jordana Mrla quien se desempeñará como secretaria de Gobierno, Modernización y Transparencia, y de Cintia Mercedes Juárez, quien será la secretaria de Servicios Públicos y Control de Concesión.

La asunción se da en el marco de una nueva etapa de gestión que tendrá como ejes el fortalecimiento de la conducción, una mayor articulación entre las distintas áreas y la jerarquización de los servicios esenciales que presta y controla la Municipalidad.

La nueva titular de la Secretaría de Gobierno, Jordana Mrla, destacó la transición con el exsecretario Sergio Bohe, con quien mantienen un buen vinculo, e indicó: “hay objetivos claros que se han marcado para el trabajo que viene a partir de ahora. Fundamentalmente lo que se ha marcado es que seguiremos con firmeza el caso emblemático con YPF para tomar todas las decisiones en territorio en las diferentes áreas municipales”.

“Durante la mañana de hoy realizamos las primeras reuniones con el equipo de la Secretaría, así como con otras áreas, para empezar a trazar la gestión de acá en adelante”, sostuvo Mrla y anunció que “se vienen grandes cambios respecto de la aceleración de los trámites y la agilización de los mismos”.

En este marco, la creación de la Secretaría de Servicios Públicos y Control de Concesiones, que estará encabezada por la abogada Cintia Juárez, profesional con amplia trayectoria y experiencia en la materia, tendrá bajo su órbita áreas fundamentales para la vida cotidiana de los comodorenses, siendo su principal objetivo jerarquizar la administración, planificación, seguimiento y control del transporte público, la higiene urbana, las redes y los servicios públicos de la ciudad.

La flamante secretaria, Cintia Juárez, destacó: “el objetivo será unificar criterios, fortalecer los procedimientos y dar una respuesta más directa a las necesidades de los vecinos”. En este sentido, explicó que la Secretaría tendrá bajo su órbita las áreas de Transporte, Redes y Servicios Públicos, Legal y Técnica y la UGEM, concentrando así el control de las distintas concesiones y servicios esenciales que se brindan en la ciudad.

“Es un nuevo desafío. Estaremos planificando durante esta semana reuniones con las distintas concesiones para poner en marcha y dar continuidad a todos los controles que ya se venían realizando, incorporando además todo el marco procedimental necesario”, señaló Juárez.

Finalmente, Juárez remarcó que la nueva estructura permitirá tener una mirada integral sobre los reclamos vecinales, las obras planificadas y las inversiones vinculadas a los servicios públicos. “La incorporación de esta cartera apunta a unificar criterios de trabajo y a planificar las concesiones de la mejor forma posible, teniendo los procedimientos y las necesidades de los vecinos en primera línea”, concluyó.