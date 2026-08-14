"El contribuyente paga, el Estado recauda y la plata no está en nuestras rutas", denunció la senadora peronista Ana Marks. La legisladora encabeza el reclamo a los dos funcionarios oficialistas.

Exigen explicaciones a Santilli y Caputo por el presunto desvío de fondos destinados a las rutas nacionales

Una decena de senadores nacionales que forman parte del bloque peronista, encabezados por Ana Marks, presentaron este miércoles un proyecto de resolución para pedir la comparecencia del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del ministro de Economía, Luis Caputo, con el objetivo de que aclararen el uso de los recursos del Sistema Vial Integrado y la subejecución del Fondo Fiduciario de Infraestructura Vial.

La propuesta tiene el respaldo de los legisladores Alicia Kirchner, Juliana Di Tullio, Mariano Recalde, Daniel Bensusan, Martín Soria, Cristina López, Florencia López, Lucía Corpacci, Jorge Capitanich y Adán Bahl.

Esta iniciativa pide que los dos funcionarios oficialistas brinden un informe detallado sobre el desvío de fondos destinados a la infraestructura vial hacia otras inversiones financieras, y el bajo nivel de uso del Fondo Fiduciario de Infraestructura Vial, en medio de las fuertes críticas por el deterioro y la falta de atención de las rutas nacionales.

Según el texto del proyecto, los recursos generados por el Impuesto a los combustibles líquidos deben asignarse al financiamiento de obras viales, por ese motivo se cuestiona que el Gobierno supuestamente haya redirigido una parte importante de ese dinero a operaciones financieras.

En la iniciativa se denuncia que entre el año 2024 y los primeros meses de 2026 se recaudaron cientos de miles de millones de pesos a través del Fondo Fiduciario de Infraestructura del Transporte, pero el monto ejecutado para obras viales habría sido considerablemente menor.

De acuerdo a este informe, por ejemplo, en los primeros 5 meses de 2026 se recaudaron 450.500 millones de pesos, pero solo se usaron, supuestamente, 83.144 millones, lo que significaría el 18,5% del total.

Marks expresó al respecto: “Es urgente que el jefe de Gabinete y el Ministro de Economía expliquen el desvío de los recursos que deberían estar destinados al mantenimiento de nuestras rutas nacionales, para prevenir accidentes y promover el desarrollo de nuestras comunidades, y no para actividades especulativas”.

Y sumó: “Mientras las familias y los productores continúan pagando impuestos incorporados en el precio de los combustibles, nuestras rutas se deterioran y los proyectos de obras están estancados”, lamentó.

Además, remarcó que “el Gobierno tiene la responsabilidad de explicar dónde están esos recursos y por qué no se utilizan para asegurar rutas seguras y transitables”.

El posteo de Ana Marks

En su cuenta de X, Ana Marks publicó un extenso posteo con el título de "EQUILIBRIO FISCAL Y MU3RT3: ¿DÓNDE ESTÁ LA PLATA DEL IMPUESTO A LOS COMBUSTIBLES?”. El texto comienza diciendo: “Mientras las familias, los trabajadores y quienes producen pagan cada vez más caro el combustible, las rutas nacionales se caen a pedazos”.

Para luego sumar: “En Río Negro lo vemos todos los días en las rutas 151, 22, 23, 40, la 3 entre otras, presentan tramos destruidos, falta de mantenimiento, condiciones cada vez más peligrosas y falta de finalización de obras. Y, lamentablemente, semana tras semana tenemos que lamentar nuevas víctimas fatales”.

En ese punto, señaló: “En los últimos doce meses, la nafta aumentó alrededor de un 65%. Cerca del 46% del precio final está compuesto por impuestos y tasas, y aproximadamente un 20% corresponde al impuesto a los combustibles, creado para financiar la infraestructura y el mantenimiento vial”.

La legisladora preguntó: “¿Dónde está esa plata?". Luego planteó: "El gobierno nacional recaudó en el último año en Impuesto a los Combustibles cerca de $5 billones, pero en Río Negro no vemos esos recursos en nuestras rutas, en nuestros caminos, ni en nuestros sistemas de transporte. El contribuyente paga, el Estado recauda y la plata no está en nuestras rutas”.

La senadora remarcó: “La situación de la Ruta Nacional 151, estratégica para Río Negro, Neuquén y el desarrollo de Vaca Muerta, es particularmente grave. La Justicia Federal hizo lugar a un amparo colectivo y ordenó a Vialidad Nacional presentar un plan de acción e iniciar trabajos de remediación.”

Y agregó: “Esta semana presenté un pedido de informe para que nos expliquen cómo está avanzando en la aplicación de lo que la justicia ordenó, ya que hasta junio de 2026 apenas se había ejecutado el 33,6% del presupuesto asignado a Vialidad Nacional, y programas destinados al mantenimiento de puentes, alcantarillas y seguridad vial registraban 0% de ejecución”.

La legisladora indicó: “Esto no es solamente una discusión presupuestaria, estamos hablando de vidas. No puede existir un supuesto 'equilibrio fiscal' construido a costa de abandonar la infraestructura, desfinanciar Vialidad y poner en riesgo a quienes todos los días tienen que transitar nuestras rutas”.

La senadora especificó: “Exigimos que Javier Milei, Luis Caputo, Enzo Fullone -quien estuvo al frente del Distrito de Vialidad Nacional— y todo el Gobierno Nacional rindan cuentas y expliquen por qué los recursos destinados al sistema vial no están llegando a nuestras rutas".

Para luego aclarar: "Desde el Senado vamos a seguir reclamando lo que corresponde, recursos para las provincias, inversión en infraestructura y rutas seguras. Porque Río Negro y sus familias no pueden pagar dos veces primero, con cada litro de combustible; y después, con sus vidas, por las rutas que la Nación abandona”.

Y cerró diciendo: “El equilibrio fiscal no puede ser sinónimo de abandono y mucho menos de mu3rt3”.