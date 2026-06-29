Las napas complican la calle Concejal Ávila y aceleran las tareas de reparación

El Municipio trabaja en Fracción XIV con tareas de drenaje, enripiado y limpieza de una boca de tormenta para recuperar la circulación vehicular en un sector afectado por el ascenso de las napas freáticas.

El Municipio intensificó este lunes las tareas sobre la calle Concejal Ávila, en Fracción XIV, con el objetivo de mejorar la transitabilidad en una zona afectada por la acumulación de agua producto del ascenso de las napas freáticas.

Las labores, que están a cargo de la Subsecretaría de Vialidad Urbana, incluyen trabajos de canalización para favorecer el drenaje del agua, la aplicación de ripio y el destape de una boca de tormenta. En paralelo, se coordinan las intervenciones con las empresas que ejecutan la obra del Colector Cloacal para evitar que las nuevas reparaciones resulten afectadas.

El subsecretario de Vialidad Urbana, Walter Navarro, explicó que el principal inconveniente se presenta por la elevada presencia de las napas freáticas en el sector, situación que generó inundaciones superficiales y obliga a buscar alternativas de drenaje.

El funcionario indicó además que, una vez concluidas las tareas previstas para la jornada, la calle quedará en condiciones adecuadas para la circulación de los vehículos.