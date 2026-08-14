La abogada de Matías Pourrain, contó detalles sobre las condiciones que enfrentó en el Centro de Procesamiento de ICE: "La comida fue como de animales".

Los escalofriantes detalles de la detención del futbolista argentino detenido por el ICE

Matías Pourrain vive horas difíciles en Estados Unidos luego de quedar detenido por el ICE que implementó el gobierno norteamericano como medida sobre las migraciones. A pesar de llevar siete años viviendo en mencionado país, el jugador quedó detenido el jueves pasados cuando viajaba a Los Ángeles junto al equipo que defiende.

Su presente es doloroso. En diálogo con la TN, su abogada Regina Borges dio detalles de las tremendas condiciones en las que vivió durante su paso por el Centro de Procesamiento de ICE en Miramar.

El estremecedor relato

"Fue tratado muy mal, en una celda 5x10, con otros 68 hombres, tuvo que dormir sentado y la comida fue como de animales”, comenzó diciendo en su diálogo.

Por otra parte, explicó que su detención se debió a un problema administrativo: “Ingresó al país con visa de turista, pero todavía no tiene nada aprobado para la green card, la residencia. Tiene permiso de trabajo, puede estar aquí. Su situación administrativa era ‘pendiente’”. A su vez, la abogada cuestionó el sistema del gobierno que tiene como máximo mandatario a Donald Trump.

Entre sus revelaciones, la abogada contó que el domingo por la tarde lo trasladaron a una cárcel estatal, alquilada en un sector por el ICE. Allí, en comparación a lo vivido en Miramar, las condiciones mejoraron pero la tristeza continúa en el jugador.

En medio de esta situación, aguardan por el miércoles 19 donde tendrán una audiencia de fianza, la cual tiene como monto mínimo el pago de 1.500 dólares.

Qué había contado previamente la abogada sobre la situación

Regina de Moraes, la abogada del jugador, dijo: “Matías es víctima de un área gris de la ley de inmigración. No tiene antecedentes criminales, considero que una fianza de cinco mil dólares va a estar bien”.

Según explicó De Moraes, contó que la búsqueda de inmigrantes en vuelos internos “son una práctica reciente que comenzó hace apenas una semana, ampliando significativamente el alcance de las detenciones”.

Cómo fue la detención

En su relato con el canal C5N, la letrada contó detalles sobre el día de la detención: "El plantel ya había superado los controles habituales de seguridad y aguardaba el embarque cuando tres hombres vestidos de civil se acercaron al futbolista”. Luego de contar que lo apartaron del grupo, contó: “Lo que inicialmente parecía una breve verificación terminó convirtiéndose en una detención migratoria”.

“Matías no se resistió, no hubo ningún incidente. Después de unos minutos comenzó a enviar mensajes a sus compañeros avisando que lo estaban deteniendo”, sumó en su relato De Moraes.

El motivo por el que se desencadenó la detención

En su hipótesis de defensa, contó que “Pourrain ingresó a Estados Unidos en 2019 con una visa de turista y posteriormente inició una petición migratoria que aún se encuentra pendiente de resolución”. Sobre eso confirmó que “el trámite nunca fue rechazado y permanece abierto”, pero las fuerzas sostienen que al no estar aprobado, pueden avanzar en la detención.

En un principio el jugador había sido trasladado al centro de procesamiento de ICE ubicado en Miramar, parte del condado de Broward. Luego inició el procedimiento para que sea recibido en el Krome Detention Center, considerado uno de los principales lugares de la detención migratoria del sur de Florida.

La estrategia de la defensa para que sea liberado

El pago de la fianza, uno de los caminos más concretos para que sea liberado: “La fianza mínima es de 1.500 dólares, pero en un caso como el de Matías estimo que podría ubicarse entre 3.000 y 5.000 dólares”, contó sobre la posibilidad, y dejó en claro que es necesario la participación de un ciudadano estadounidense o un residente legal permanente, siempre que un juez de inmigración acepte la medida, para realizar el pago.

Si se otorga la posibilidad de hacer el pago, una vez hecha “Pourrain podría salir del centro de detención en cuestión de horas, aunque su proceso migratorio continuará abierto entre cuatro y cinco años”.