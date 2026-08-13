Hugo Lemos prepara su debut en el Mundial de Apnea en Honduras

El buzo comodorense entrenó durante todo julio en Honduras, donde competirá este lunes, representando a la Federación Argentina de Actividades Subacuáticas. Será su primera experiencia mundialista, en modalidad de aguas cálidas, donde buscará el mejor resultado posible.

Con el apoyo de Comodoro Deportes, el atleta Hugo Lemos será de la partida en el Mundial de Apnea en Honduras, más precisamente en la localidad de Roatán, a partir de este lunes, siendo parte de la delegación argentina representando a la Federación Argentina de Actividades Subacuáticas (FAAS) en categoría Senior.

“Estoy en Roatán, Honduras. Llegué el 3 de julio, ya llevo más de un mes entrenando. En lo personal hoy me siento muy bien, en todo julio entrené muchísimo. Le metimos mucho. Hubo altibajos como en todo deporte, pero todo es parte de un proceso de aprendizaje”, comentó Lemos desde Honduras.

Lemos es santafesino, pero vive en Comodoro hace 22 años, instructor de Scuba y Apnea (contener la respiración de manera voluntaria bajo el agua, ya sea en disciplinas de pileta o profundidad), y marcó un podio en Chile en febrero, lo que le valió la posibilidad mundialista.

“En esta preparación entra también lo emocional, lo mental y lo físico. Llevo más de un mes solo, no estoy con amigos, con mi pareja, mis perros, no estoy en mi ciudad, mi casa, mi cama. La comida es todo un tema, el calor, no estoy acostumbrado a estar tantos días expuesto al calor. Son muchos cambios, y me ha costado adaptarme más de lo que yo esperaba”, aseguró.

“Llegué y tuve un pico muy bueno de entrenamientos y después me estanqué. Hicimos unos cambios hace una semana y hemos repuntado. A días que empiece la competencia, estoy emocionado, nervioso, pensativo y poniéndole ganas para poder lograr un buen resultado. Espero, deseo y tengo mucha fe que va a salir todo mucho mejor de lo que esperaba”, concluyó Hugo Lemos.