Okafor expresó su "entusiasmo" por ser parte de Gimnasia

A pocos días del inicio de la pretemporada, una de las nuevas incorporaciones habló sobre su llegada a Comodoro Rivadavia.

El ala-pívot del Verde, Obi Okafor, se prepara para comenzar una nueva etapa en su carrera y lo hará en un equipo que llega a la temporada 2026/27 con el desafío de repetir –como mínimo- lo logrado en la temporada anterior. En ese contexto, Okafor valoró especialmente la posibilidad de incorporarse al vigente campeón: “Es un honor y una bendición jugar para un club que acaba de ganar La Liga, pero también implica una responsabilidad, mantener el nivel ganador de Gimnasia”, sostuvo el interno.

El estadounidense de 26 años también destacó el desafío que supone vestir la camiseta del último campeón y afrontar una temporada en la que las expectativas estarán puestas nuevamente en el conjunto dirigido por Pablo Favarel. “Vamos a tener un objetivo en la espalda y estoy muy entusiasmado por asumir ese desafío y defender nuestros colores”, afirmó.

Sobre su llegada al básquet argentino, el nuevo jugador del conjunto patagónico reconoció el nivel de la competencia y la oportunidad que representa disputar la Liga Nacional. “Sé que La Liga está llena de jugadores muy talentosos y entrenadores muy capacitados. Es una gran oportunidad para mí competir al más alto nivel y vivir la pasión de los hinchas en Argentina”, resaltó.

Por último, Okafor se refirió a lo que los hinchas de Gimnasia podrán esperar de él dentro de la cancha. “Van a ver a un competidor duro, dispuesto a hacer ese esfuerzo extra y las jugadas necesarias para ganar. Me encanta hacer jugadas atléticas que hagan levantar a los hinchas de sus asientos, pero, por sobre todas las cosas, quiero ganar, competir y darlo todo por Gimnasia”, concluyó.

Fuente: Prensa Gimnasia